Tras más de 2 meses de inactividad, Oliver Sonne reapareció y viene teniendo participación en los últimos partidos del Burnley. No sólo eso, sino también ha tenido comentarios positivos por el buen rendimiento que está mostrando.

Scott Parker, entrenador del Burnley, destacó la participación del 'Vikingo' en los recientes encuentros. "Hoy ves a jugadores entrando a la cancha con un espíritu increíble, Oliver Sonne también, con una energía enorme, teniendo un impacto muy grande en el equipo", indicó el director técnico.

¿Qué opinó el DT de Burnley sobre Oliver Sonne?

El técnico resaltó lo hecho por el lateral peruano, quien hizo que el equipo pueda tener otra determinación para sacar adelante el partido. De igual forma, se mostró alegre y destacó la actitud que tuvieron los futbolistas que entraron en la segunda mitad, cuando el encuentro estaba con el marcador abajo. Recordemos que Burnley igualó el marcador cerca de finalizar el encuentro.

Por último, Parker mencionó que, hasta incluso, pudieron haber arrancado el partido. "Estoy muy contento con los chicos que entraron. Probablemente tengas razón, quizá no reciban mucho crédito, y siendo justos, hasta se diga que deberían haber sido titulares", indicó e entrenador.

¿Cuál será el próximo partido de Oliver Sonne en Burnley?

El siguiente encuentro de Burnley será ante Everton por la fecha 18 de la Premier League. Este partido se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora peruana) y será transmitido por la plataforma Disney+.

El equipo de Oliver Sonne, se encuentra último en la tabla de posiciones en el campeonato inglés, por lo que, está obligado a sumar un triunfo para escalar posiciones y no complicarse con la zona de descenso.