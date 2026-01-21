Canal confirmado de Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

El equipo rimense enfrenta a la Chatoleí por segundo año consecutivo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/U. Católica

El equipo rimense enfrenta a la Chatoleí por segundo año consecutivo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/U. Católica

Sporting Cristal va dejando todo listo para su presentación oficial. El equipo rimense jugó este miércoles 21 un amistoso a puertas cerradas ante Sport Boys, el cual terminó empatado 2-2. Tras el choque frente a la Misilera, los dirigidos por Paulo Autuori se medirán a la U. Católica de Ecuador en el marco de la Tarde Celeste 2026.

El conjunto ecuatoriano será el primer rival internacional de los rimenses en lo que va de este año, luego de que se cayera el juego ante Cruzeiro y que no se concretara el cotejo de práctica contra The Strongest de Bolivia.

¿En qué canal ver Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador?

La transmisión del amistosos entre el cuadro bajopontino y el Trencito Azul estará a cargo de L1 Max, canal que se puede sintonizar en cableoperadores como Claro TV, DirecTV, Best Cable o en servicios de TV pro streaming como Zapping, WIN y MiFibra TvGo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador?

El amistoso Cristal vs U. Católica, por el evento estelar de la Tarde Celeste 2026, se disputará este domingo 25 de enero. El duelo iniciará alrededor de las 3.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) de acuerdo con la programación de L1 Max.

Entradas para Sporting Cristal contra U. Católica de Ecuador

Las entradas para la Tarde Celeste 2026 se venden en la página web Joinnus. El club informó que las localidades para la tribuna popular ya se agotaron.

Precios de las entradas para la Tarde Celeste 2026. Foto: Sporting Cristal

Plantel de Sporting Cristal 2026

A la espera de algunas novedades de último minuto, este sería el plantel de Sporting Cristal para el presente año.