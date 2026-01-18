A menos de dos semanas para dar inicio a la Liga 1 2026, Paulo Autuori expresó un disconformidad en cuanto a la organización del campeonato peruano. El técnico de Sporting Cristal fue enfático y lanzó una dura crítica a la Federación Peruana de Fútbol y a los directivos de los clubes de Liga 1 por la mala planificación del torneo.

A través de una entrevista realizada para el canal de Youtube de Sporting Cristal TV, el entrenador brasileño dejó en claro que podrían volver a ocurrir problemas administrativos, como el año pasado, con los descensos de Binacional y Ayacucho. "¿Cómo vamos a empezar la competencia con tantos temas pendientes? ¿Para que ocurra lo mismo del año pasado, que se desclasifica a un club a mitad de la competencia?", indicó el director técnico.

Paulo Autuori criticó la organización en el inicio de la Liga 1

No fue lo único que cuestionó. Otra de las principales quejas por parte de Autuori fue el calendario del campeonato. Él considera que, a pesar de que ya se conoce el fixture, los clubes ya deberían saber la programación de las primeras fechas para tener una mejor planificación con el equipo. "Nosotros, a 15 días de la competencia, no sabemos las fechas. El fixture ahí está, pero para un entrenador lo más importante son las fechas: para ajustar la carga de entrenamiento, para preparar los amistosos. ¿Me explico? El rival de la primera fecha no es importante, porque eso en la semana del partido uno va a crear su estrategia, pero las fechas sí lo son para medir cuánto tiempo tengo, qué tipo de carga debo meter en los entrenamientos, qué clase de rivales vamos a tener para la preparación", mencionó el brasileño.

De igual forma, comparó el campeonato peruano con las demás ligas de Sudamérica, donde considera que es distinto, ya que está planificado todo con anticipación. "Si echo un vistazo a los vecinos, las fechas ya se saben en Colombia, Ecuador, Argentina. En Perú no", indicó para el canal 'celeste'.

¿Qué equipos ha dirigido Paulo Autuori?

Autuori tiene una amplia trayectoria como director técnico. Ha dirigido en países como Brasil, Colombia, Perú y en el continente europeo. Esta es la lista de equipos que dirigió el actual entrenador de Sporting Cristal: