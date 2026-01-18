HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Deportes

Paulo Autuori protesta por mala organización en el inicio de la Liga 1: "¿Para que se desclasifique un club a mitad de competencia?"

El técnico de Sporting Cristal criticó duramente la organización de la Liga 1 y a los clubes del campeonato peruano.

Paulo Autuori protesta por mala organización en el inicio de la Liga 1. Foto: Sporting Cristal TV
Paulo Autuori protesta por mala organización en el inicio de la Liga 1. Foto: Sporting Cristal TV

A menos de dos semanas para dar inicio a la Liga 1 2026, Paulo Autuori expresó un disconformidad en cuanto a la organización del campeonato peruano. El técnico de Sporting Cristal fue enfático y lanzó una dura crítica a la Federación Peruana de Fútbol y a los directivos de los clubes de Liga 1 por la mala planificación del torneo.

A través de una entrevista realizada para el canal de Youtube de Sporting Cristal TV, el entrenador brasileño dejó en claro que podrían volver a ocurrir problemas administrativos, como el año pasado, con los descensos de Binacional y Ayacucho. "¿Cómo vamos a empezar la competencia con tantos temas pendientes? ¿Para que ocurra lo mismo del año pasado, que se desclasifica a un club a mitad de la competencia?", indicó el director técnico.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

lr.pe

Paulo Autuori criticó la organización en el inicio de la Liga 1

No fue lo único que cuestionó. Otra de las principales quejas por parte de Autuori fue el calendario del campeonato. Él considera que, a pesar de que ya se conoce el fixture, los clubes ya deberían saber la programación de las primeras fechas para tener una mejor planificación con el equipo. "Nosotros, a 15 días de la competencia, no sabemos las fechas. El fixture ahí está, pero para un entrenador lo más importante son las fechas: para ajustar la carga de entrenamiento, para preparar los amistosos. ¿Me explico? El rival de la primera fecha no es importante, porque eso en la semana del partido uno va a crear su estrategia, pero las fechas sí lo son para medir cuánto tiempo tengo, qué tipo de carga debo meter en los entrenamientos, qué clase de rivales vamos a tener para la preparación", mencionó el brasileño.

De igual forma, comparó el campeonato peruano con las demás ligas de Sudamérica, donde considera que es distinto, ya que está planificado todo con anticipación. "Si echo un vistazo a los vecinos, las fechas ya se saben en Colombia, Ecuador, Argentina. En Perú no", indicó para el canal 'celeste'.

PUEDES VER: Javier Rabanal revela el sistema táctico que usará Universitario en la Liga 1 2026: "Los entrenamientos están saliendo muy bien"

lr.pe

¿Qué equipos ha dirigido Paulo Autuori?

Autuori tiene una amplia trayectoria como director técnico. Ha dirigido en países como Brasil, Colombia, Perú y en el continente europeo. Esta es la lista de equipos que dirigió el actual entrenador de Sporting Cristal:

  • Portuguesa
  • Sao Bento
  • Marília
  • Bonsucesso
  • Botafogo
  • Vitória de Guimaraes
  • Nacional de Madeira
  • Marítimo
  • Benfica
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Internacional
  • Santos
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Selección de Perú
  • Kashima Antlers
  • Al-Rayyan
  • Gremio
  • Selección de Catar
  • Vasco da Gama
  • Sao Paulo
  • Atlético Mineiro
  • Cerezo Osaka
  • Atlético Paranaense
  • Ludogorets Razgrad
  • Atlético Nacional
  • Atlético Paranense
Notas relacionadas
The Strongest canceló amistoso contra Sporting Cristal y celestes ahora jugarán ante Sport Boys

The Strongest canceló amistoso contra Sporting Cristal y celestes ahora jugarán ante Sport Boys

LEER MÁS
Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

Gerente de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con aumento de extranjeros para la Liga 1 2026: "No le hace bien al fútbol peruano"

LEER MÁS
Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: debut de Hernán Barcos

[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: debut de Hernán Barcos

LEER MÁS
Ver Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 20 de LaLiga de España 2026: inició el partido

Ver Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 20 de LaLiga de España 2026: inició el partido

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo HOY EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: dónde ver el amistoso internacional

Alianza Lima vs Colo Colo HOY EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: dónde ver el amistoso internacional

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Piero Quispe contó por primera vez cómo es su nueva vida en Australia: "Me gusta visitar la ópera"

Piero Quispe contó por primera vez cómo es su nueva vida en Australia: "Me gusta visitar la ópera"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025