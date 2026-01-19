HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Miguel Silveira? El nuevo fichaje de Universitario que buscará resurgir en la Liga 1 tras su paso por el fútbol ruso y japonés

Considerado una de las perlas del Fluminense en su momento, Miguel Silveira ha pasado por diversas ligas, incluyendo las de Brasil, Rusia y Japón.

Miguel Silveira llega a Universitario con altas expectativas de relanzar su carrera profesional.
Miguel Silveira llega a Universitario con altas expectativas de relanzar su carrera profesional. | Foto: composición LR/Globo Esporte/Universitario

El flamante fichaje de Universitario de Deportes, Miguel Silveira, ha generado mucha expectativa entre los hinchas del cuadro crema. El volante ofensivo brasileño de 22 años aceptó la propuesta del actual tricampeón del fútbol peruano con la finalidad de recuperar su nivel futbolístico tras su reciente paso por el fútbol japonés, donde apenas disputó 10 partidos con el Albirex Niigata.

Para quienes no lo conozcan, este jugador fue considerado en su momento una de las grandes perlas del Fluminense, club donde debutó en el Brasileirao y fue seguido por grandes clubes de Europa, como el Arsenal, Tottenham y Atlético de Madrid.

PUEDES VER: El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

La perla brasileña que deslumbró en el Fluminense

Nacido el 26 de marzo de 2003 en Vila Velha, Brasil, Silveira se formó en el exigente ecosistema del fútbol brasileño, un entorno caracterizado por su competitividad, talento joven y constante renovación. A lo largo de su trayectoria, el atacante ha recorrido distintos equipos del circuito profesional, principalmente en torneos estaduales y en el Brasileirao, donde logró sumar continuidad y experiencia en escenarios de alta presión.

Su carrera comenzó en las divisiones juveniles de Desportiva Ferroviária, antes de integrarse al prestigioso Fluminense. Fue en el club carioca donde su potencial explotó: con apenas 16 años debutó profesionalmente y, desde muy temprano, fue comparado con jugadores creativos como Philippe Coutinho por su manejo de balón y desequilibrio ofensivo.

PUEDES VER: Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

lr.pe

Su paso por Fluminense incluyó presencias con el primer equipo entre 2019 y 2021, lo que lo colocó en la mira de grandes clubes internacionales y generó expectativas sobre su proyección como futuro referente en el mediocampo.

Su experiencia en el Brasileirao y en fútbol ruso

En 2021, tras cerrar su etapa en Fluminense, Silveira dio el salto al Red Bull Bragantino. Allí acumuló más minutos en cancha, marcó sus primeros goles como profesional y se afianzó como mediocampista ofensivo con gran llegada y definición al arco.

Su trayectoria escaló en 2023 cuando decidió fichar por el FK Sochi de la Premier League rusa, lo que significó su debut en el fútbol europeo. Aunque acumuló experiencia internacional, no logró consolidarse plenamente y registró un rendimiento discreto, con apenas cinco partidos jugados.

Paso por Japón y llegada a Perú

En 2025 dio otro giro en su recorrido al fichar por el Albirex Niigata, equipo de la J1 League japonesa. Su etapa en Asia fue irregular: disputó pocos partidos (alrededor de diez encuentros) y marcó un gol, pero no consiguió la continuidad deseada y su equipo terminó descendiendo.

Ahora, con 22 años, Silveira encara un nuevo desafío en Sudamérica. Su llegada a Universitario representa una oportunidad clave para relanzar su carrera, aprovechar su experiencia en diferentes ligas y aportar con su creatividad al equipo en busca de éxitos domésticos e internacionales.

Edison Flores ilusionado a pocos días de la llegada de Sekou Gassama a Universitario: "Espero que venga con mucha hambre"

Edison Flores ilusionado a pocos días de la llegada de Sekou Gassama a Universitario: "Espero que venga con mucha hambre"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, el juvenil de 15 años de Universitario que Javier Rabanal probó ante Sport Boys?

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, el juvenil de 15 años de Universitario que Javier Rabanal probó ante Sport Boys?

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Cenaida Uribe lanzó irónico mensaje contra el sorteo del Sudamericano de Clubes en el que estará Alianza Lima: "Dios mío, dónde estamos"

Cenaida Uribe lanzó irónico mensaje contra el sorteo del Sudamericano de Clubes en el que estará Alianza Lima: "Dios mío, dónde estamos"

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

