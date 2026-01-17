El Real Madrid vuelve a sonreír luego de su triunfo 2-0 sobre el Levante

La calma vuelve a reinar en el Santiago Bernabéu. Eso sí, no es por mucho tiempo, ya que este martes, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tendrá una dura prueba contra el Mónaco por la jornada siete de la Champions League (3:00 p.m.).

Ayer el Real Madrid hizo su trabajo y volvió al triunfo luego de la dolorosa eliminación de la Copa del Rey, a manos del Albacete, y caer en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona.

Arbeloa se presentaba ante su público contra el Levante y la consigna era ganar, por lo que consiguió un tranquilo 2-0. Con Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en el ataque, el brasileño fue el más abucheado por el público debido a las últimas eliminaciones. Cada vez que tocaba el balón, los silbidos caían desde las cuatro tribunas, algo que afectó en el rendimiento del ‘7’ del Real Madrid.

El primer tiempo quedó igualado sin goles, algo que preocupó a toda la afición y los ‘fantasmas’ empezaron a aparecer, pero en el complemento esta historia cambiaría.

Sobre los 55 minutos, Kylian Mbappé fue tumbado dentro del área y el juez pitó la pena máxima. El atacante francés cogió el esférico (58’) y con un remate colocado le empezó a devolver la alegría a sus hinchas.

La calma volvería luego que Arda Güler cobrara un tiro de esquina y ganándole a todos por arriba, Asencio (65’) decretaría el 2-0 y el segundo lugar de LaLiga española (48 puntos) que es comandada por el FC Barcelona (49). Hoy el conjunto dirigido por Hansi Flick tiene una cita en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián, contra la Real Sociedad (3:00 p.m.).

El alemán no se guarda nada ya que busca ampliar su ventaja, por lo que arrancaría con: Joan García en puerta; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde en defensa. En la volante Frenkie de Jong junto a Pedri y más suelto Fermín López. El tridente ofensivo estaría comandado por Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.