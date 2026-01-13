Alianza Lima no puede darse el lujo de tropezar otra vez en la Liga 1, tras la irregular temporada pasada. Por este motivo, el popular club de La Victoria se reforzó con flamantes fichajes como Luis Advíncula. El Rayo fue anunciado en las redes sociales con una emotiva entrevista sobre los objetivos que tiene en el primer equipo. Asimismo, reveló el buen ambiente que existe en la interna.

El primer partido de Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima sería el miércoles 14 de enero. Los dirigidos por Pablo Guede se enfrentarán este día a Unión de Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026. En la primera fecha perdieron 2-1 ante Independiente.

¿Qué dijo Luis Advíncula previo a su debut con Alianza Lima?

El experimentado lateral de 35 años cumplirá su sueño, ya que lucirá la camiseta aliancista. "Es un equipo grande y la única consigna es campeonar. Mi familia es hincha de este equipo y mi viejo está muy contento. Es un privilegio vestir esta camiseta. Desde el primer día se portaron muy bien conmigo. Carlos es mi amigo y fue uno de los que me dijo que venga y que sería feliz aquí. Soy un tipo que siempre tira para delante, tengo buena vibra y mucho temperamento", enfatizó Luis Advíncula en Alianza Lima TV.

El 'Rayo' no pudo ocultar su emoción. "Tengo muchos amigos aquí y me han contado sobre la interna del club. Cualquier jugador se ilusiona con estar aquí. Ahora estoy más maduro, pero sigo siendo el mismo. Cualquier jugador se ilusiona con jugar aquí en 'Matute'.

André Carrillo a Luis Advíncula: "Un sueño hecho realidad"

André Carrillo, uno de los mejores amigos de Luis Advíncula, no dudó en publicar en Instagram el banner de Alianza Lima que confirmaba el fichaje del 'Rayo' al popular club de La Victoria. Además, acompañó la historia de Instagram con un mensaje y un corazón azul: "Tu sueño hecho realidad", publicó el extremo en sus redes sociales.

¿Hasta cuándo es el contrato de Advíncula con Alianza?

Según informó el periodista Kevin Pacheco, el popular ‘Bolt’ firmará un contrato largo con Alianza Lima. La directiva blanquiazul le propondrá un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Así, Advíncula vestiría la camiseta de los íntimos, como mínimo, hasta finales de 2027.