El chifagate de José Jerí y Popy Olivera listo para las elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

“Adolecemos de un jugador referencia peruano en Europa”: Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, lideró acuerdo con César Vallejo

El exfutbolista y embajador de la fundación Real Madrid participó en un evento organizado por la universidad César Vallejo y resaltó la inexistencia de un referente peruano en el Viejo Continente.

Morientes forma parte de la iniciativa Sport Values Academy, una plataforma formativa que incentiva a los jóvenes en la educación a través del deporte.
Morientes forma parte de la iniciativa Sport Values Academy, una plataforma formativa que incentiva a los jóvenes en la educación a través del deporte. | Composición LR | Kevinn García

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, no solo marcó más de 100 goles y ganó tres Champions League con el club merengue. Ahora también se desempeña como embajador del equipo español y participa activamente en diversas actividades, compartiendo su experiencia en la élite del fútbol mundial. En esa misma línea, Morientes forma parte de la iniciativa Sport Values Academy, una plataforma formativa que motiva a los jóvenes a través del deporte.

“Son iniciativas interesantes porque unen deporte con formación (...) ponen al servicio de los jóvenes este proyecto que ya se inició anteriormente y veo que se está sacando mucho rendimiento. La gente está contenta”, expresó.

Fernando Morientes participó de un evento deportivo organizado por la César Vallejo. Foto: Kevinn García

Fernando Morientes participó de un evento deportivo organizado por la César Vallejo. Foto: Kevinn García

Este proyecto consiste en una serie de charlas, talleres y encuentros académicos. Los programas integran práctica deportiva, refuerzo escolar, apoyo nutricional y actividades socioeducativas orientadas a prevenir el abandono escolar y fomentar la inclusión social. Desde 2010 hasta la fecha, más de 13.000 alumnos han participado en estas actividades educativas y formativas, y se han creado escuelas sociodeportivas en El Agustino, Pampa Cantagallo y Huachipa.

“Van a adquirir esos valores que el deporte nos ha dado a los profesionales… el esfuerzo, el sacrificio, el rendimiento, el afán de superación, todo eso que al final hemos tenido nosotros como futbolistas y ellos ahora están empezando sus carreras”, declaró.

PUEDES VER: Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

lr.pe

"Chemo del Solar dejó una gran imagen"

Con nostalgia y admiración, Morientes recuerda el paso de José Guillermo “Chemo” del Solar por el fútbol europeo, ante la pregunta de qué jugador se le viene a la mente cuando le nombran Perú. También resaltó la falta de un nuevo referente en el continente.

“Hemos disfrutado de Chemo del Solar, pero ahora adolecemos de un jugador peruano referente, no solo en Europa, sino también en España… Chemo dejó una gran imagen en los equipos en los que estuvo y en el aficionado español”, indicó.

Aunque Fernando ha marcado más de 100 goles con el club español, considera que su primer gol con la camiseta merengue fue el más especial. “Todos son importantes y hoy en día echo en falta la carga de futbolista, pero si me preguntas por uno especial, seguramente el primero con la camiseta del Real Madrid… un orgullo enorme haberlo hecho con la camiseta del Real Madrid. Es un privilegio que no todo el mundo puede tener, y yo he podido disfrutarlo”, finalizó.

PUEDES VER: Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

lr.pe

El consejo de Morante a Pool Deportes

En el evento también estuvo presente Cliver Huamán, más conocido como Pool Deportes, el joven peruano de 17 años que se hizo viral al narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Ate. Morientes tuvo el gesto de regalarle una camiseta, autografiarla y darle un consejo para su futuro profesional.

Morientes firmando una camiseta para Pool Deportes. Foto: Kevinn García

Morientes firmando una camiseta para Pool Deportes. Foto: Kevinn García

“Tú no habías nacido cuando yo terminé mi carrera… Si quieres ser reportero, hay que estudiar mucho y prepararse. Pero ya tienes la formación, te veo con muchas ganas”, expresó.

Por último, las jornadas educativas comenzarán el 12 de enero y se extenderán hasta el 15 de enero. Entre los temas a tratar se incluyen liderazgo transformacional, cohesión de equipos, superación personal, trabajo bajo presión y más. Todas las actividades tendrán un enfoque estrictamente educativo y formativo.

