Deportes

¿A qué hora juega Chelsea vs Arsenal por semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra?

Los 2 clubes más ganadores de Londres se enfrentan por la ida de 'semis' en esta Carabao Cup 2025-26. El estadio Stamford Bridge será el escenario de este primer lance.

Arsenal y Chelsea tendrán que esperar medio mes para volver a enfrentarse por este torneo. Foto: Carabao Cup
Arsenal y Chelsea tendrán que esperar medio mes para volver a enfrentarse por este torneo. Foto: Carabao Cup

Chelsea y Arsenal protagonizarán la semifinal más atractiva en esta edición de la Copa de la Liga de Inglaterra. Los dos grandes de Londres se verán las caras en una llave a doble partido que promete regalar muchas emociones, tanto por la rivalidad que existe entre ambas escuadras como por su interesante actualidad deportiva.

Para el DT Liam Rosenior, esta será su prueba más exigente desde que asumió el banquillo hace poco más de una semana. El cuadro dirigido por Mikel Arteta se presenta como un adversario formidable, pues apenas registra dos derrotas en todas las competencias que disputa esta temporada (Premier League, FA Cup, EFL Cup y Champions League), de modo que los blues tendrán que aprovechar al máximo su localía.

PUEDES VER: Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

lr.pe

¿Cuándo juega Chelsea vs Arsenal?

La serie entre Chelsea y Arsenal empieza este miércoles 14 de enero, en el estadio Stamford Bridge. El cotejo corresponde a la semifinal de ida de la Copa de la Liga de Inglaterra, conocida también como Carabao Cup por razones de patrocinio.

Chelsea empieza como local la semifinal ante Arsenal. Foto: Carabao Cup

Chelsea empieza como local la semifinal ante Arsenal. Foto: Carabao Cup

¿A qué hora juega Chelsea vs Arsenal?

Desde Perú, el cruce entre blues y gunners se podrá ver a partir de las 3.00 p. m. En otros países, irá de acuerdo a la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay): 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs Arsenal?

En Sudamérica, el derbi de Londres se podrá ver por la señal de ESPN en TV por cable y Disney Plus (plan Premium) vía streaming. Otras regiones contarán con la siguiente programación.

  • Centroamérica: ESPN 2 (TV), Disney Plus Premium (streaming)
  • México: ESPN 2 (TV), Disney Plus Premium (streaming)
  • Estados Unidos: Paramount+ (streaming)
  • España: por confirmar.

PUEDES VER: Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

¿Cómo llegan Chelsea vs Arsenal?

Los dos conjuntos vienen de sendas victorias en la FA Cup. Chelsea arrolló 5-1 al Charlton Athletic y se clasificó a los dieciseisavos de final sin mayores complicaciones pese a jugar con un equipo en su mayor parte suplente. Por el mismo certamen, Arsenal dio cuenta 4-1 del Portsmouth con una actuación sobresaliente de Gabriel Martinelli, quien se lució con un hat-trick.

En sus últimos 10 partidos jugados, los blues muestran un registro deficiente: tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. En cambio, los gunners pueden presumir de nueve cotejos consecutivos invictos (siete triunfos y dos empates) y una sola derrota en sus 10 presentaciones más recientes.

