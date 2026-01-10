Piero Quispe anotó su primer gol en la liga australiana con Sydney FC: el volante abrió el marcador tras espectacular jugada
Piero Quispe jugó los 90 minutos en la goleada 3-0 de Sydney FC sobre Macarthur por la A-League.
Piero Quispe se estrenó en Australia al anotar su primer gol en la A-League en un encuentro correspondiente a la jornada 12, frente a Macarthur, al que golearon por 3-0. Con este resultado, Sydney FC se mantiene en las posiciones altas con aspiraciones al título australiano. Tras una buena combinación de pases, al minuto 31 llegó el primer gol del peruano.
El futbolista de la selección peruana tuvo una participación destacada a lo largo del partido, disputó los 90 minutos, aportó equilibrio en el mediocampo y registró números positivos durante el encuentro. Su anotación no solo significó su primer gol con Sydney FC en la liga australiana, sino también un avance importante en su proceso de consolidación, ratificando su adaptación al fútbol de Oceanía.
Piero Quispe anota su primer gol con Sydney FC
Era el minuto 31 cuando, tras una buena jugada iniciada por Quispe, este descargó para su compañero, quien habilitó a otro por banda para que este último lance un centro raso que llegó al pie del volante, que controló y sacó un fuerte derechazo para batir al portero.
¿Cómo le va al equipo de Piero Quispe?
Con este resultado, Sydney FC alcanzó las 22 unidades y se ubica en el segundo lugar de la tabla de la A-League, a solo dos puntos del líder Auckland FC, que además cuenta con un partido más jugado. La victoria fue clave, ya que se consiguió como visitante frente a un Macarthur que marcha en la tercera posición.