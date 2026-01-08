HOYSuscripcion LR Focus

El primer gol de Cristiano Ronaldo en el 2026 llegó de penal: cada vez le falta menos para alcanzar los 1000

A pesar de comenzar el año marcando y ampliando su impresionante registro, el astro portugués no pudo evitar un nuevo tropiezo de su equipo en la Liga Profesional Saudí.

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: AFP
Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Foto: AFP

El 2026 puede ser un año muy especial en la carrera de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, que ya lo ganó todo a nivel de clubes, no solo tendrá como objetivo adjudicarse por primera vez una Copa del Mundo; también se encuentra persiguiendo el tan ansiado récord de los 1000 goles. En su primer partido del año, el popular 'Comandante' dio un paso importante alcanzando las 958 anotaciones en su historial.

El experimentado delantero de 40 años estuvo presente en el cotejo entre Al Nassr y Al Qadsiah por la Liga Profesional Saudí. Si bien anotó desde el punto de penal a los 81 minutos, esto no fue suficiente y su equipo cayó con un marcador de 2-1; de esta manera, el elenco amarillo sigue complicándose en la lucha por el título local.

Primer gol de Cristiano Ronaldo en el 2026

Cristiano Ronaldo no empezó el año como deseaba. Más allá de su anotación desde el punto de penal, la reciente caída complica a los dirigidos por Jorge Jesus: los Caballeros de Najd quedaron a 4 unidades del líder y vigente monarca Al Hilal.

Respecto a su registro individual, no sería tan descabellado pensar que el exartillero del Real Madrid logre cerrar el 2026 con el récord de los mil tantos, pues desde el 2010 lleva anotando 40 dianas o más por temporada.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre llegar a los 1000 goles?

En la reciente gala de los Globe Soccer Awards, 'CR7' se pronunció sobre la posibilidad de alcanzar el millar de goles; actualmente, se encuentra a 42 anotaciones de lograrlo.

"Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones", manifestó.

