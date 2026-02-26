HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de febrero, según Jhan Sandoval

Este 26 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 26 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, 26 de febrero. | Foto: Composición LR

Este jueves 26 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero?

Aries

Tu mente será clara y tus ideas estratégicas, hoy saldrás victorioso ante cualquier inconveniente que se presente. En el amor, cuida tus palabras y no te expreses de manera cortante.

TE RECOMENDAMOS

TU TIPO DE PAREJA SEGÚN TU SIGNO: COMPATIBILIDAD EN EL ZODÍACO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Observarás a un compañero en problemas y le brindarás apoyo sin esperar nada a cambio. En el amor, no te conformes con poco y exígele a esa persona mayor constancia. De lo contrario, aléjate.

Géminis

Aunque las ideas que tienes en mente te entusiasmen no te conviene acelerar ningún proceso y menos arrojarte a realizarlas si no cuentas con estudios o las bases necesarias. Analiza y espera.

Cáncer

Se empiezan a resolver los problemas en tu ambiente laboral. Habrá mayor unión y trabajo en equipo. En el amor, asiste a ese evento, conocerás a una persona que llamará tu atención.

Leo

Te sientes seguro de tus conocimientos y esto se evidenciará en una reunión donde se solicitará tu colaboración. En el amor, no necesitas de alguien para sentir alegría y tranquilidad interior.

Virgo

Recibes un pago producto de una gestión laboral que realizaste. Si te hacen una propuesta de negocio o de trabajo, acéptala. Llega un tiempo de crecimiento y no puedes dejar pasar oportunidades.

Libra

Afrontarás una situación un tanto alarmante, pero gracias a tu sentido estratégico y rápida intervención, todo se resolverá sin mayores problemas. En el amor, evita peleas y trata de conciliar.

Escorpio

Ha terminado una etapa de tu vida. Aunque asumirlo sea difícil, lo nuevo que está por llegar será positivo y de mucho crecimiento para ti. Pronto entenderás el sentido de todo este proceso.

Sagitario

Varias personas se han enterado de los últimos sucesos que han acontecido en tu vida. Amigos y familiares, muchos se comunicarán contigo y te expresarán su apoyo. Te sentirás agradecido.

Capricornio

Cuidado a quien el pides favores. Es posible que solicites algún préstamo o ayuda a alguien que luego buscará cobrarte de muchas maneras. Piensa bien con quienes realmente cuentas.

Acuario

Cuidado con esa compañera que tiende a ofenderse a la mínima sensación de crítica. Tienes que ser sutil para comunicarle sus errores, de esta manera mantendrás el buen clima laboral.

Piscis

Tu intuición te advertirá de quién debes de cuidarte. Alguien muy cerca de ti envidia la posición que estás alcanzando. Sé cauto en la información que compartes y no comentes tus éxitos.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gonzalo Méndez, exnovio de Gabriela Serpa y acusado de estafarla con S/300.000, reaparece como coach motivacional

Temblor en Perú HOY, 26 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de febrero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de febrero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de febrero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Baguazo: Corte Suprema condena a 7 años de prisión a dos generales PNP por homicidio

Cesar Acuña: ciudadano denuncia entrega de víveres con material de Alianza para el Progreso durante período electoral

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025