➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 26 de febrero, según Jhan Sandoval

Este jueves 26 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero?

Aries

Tu mente será clara y tus ideas estratégicas, hoy saldrás victorioso ante cualquier inconveniente que se presente. En el amor, cuida tus palabras y no te expreses de manera cortante.

Tauro

Observarás a un compañero en problemas y le brindarás apoyo sin esperar nada a cambio. En el amor, no te conformes con poco y exígele a esa persona mayor constancia. De lo contrario, aléjate.

Géminis

Aunque las ideas que tienes en mente te entusiasmen no te conviene acelerar ningún proceso y menos arrojarte a realizarlas si no cuentas con estudios o las bases necesarias. Analiza y espera.

Cáncer

Se empiezan a resolver los problemas en tu ambiente laboral. Habrá mayor unión y trabajo en equipo. En el amor, asiste a ese evento, conocerás a una persona que llamará tu atención.

Leo

Te sientes seguro de tus conocimientos y esto se evidenciará en una reunión donde se solicitará tu colaboración. En el amor, no necesitas de alguien para sentir alegría y tranquilidad interior.

Virgo

Recibes un pago producto de una gestión laboral que realizaste. Si te hacen una propuesta de negocio o de trabajo, acéptala. Llega un tiempo de crecimiento y no puedes dejar pasar oportunidades.

Libra

Afrontarás una situación un tanto alarmante, pero gracias a tu sentido estratégico y rápida intervención, todo se resolverá sin mayores problemas. En el amor, evita peleas y trata de conciliar.

Escorpio

Ha terminado una etapa de tu vida. Aunque asumirlo sea difícil, lo nuevo que está por llegar será positivo y de mucho crecimiento para ti. Pronto entenderás el sentido de todo este proceso.

Sagitario

Varias personas se han enterado de los últimos sucesos que han acontecido en tu vida. Amigos y familiares, muchos se comunicarán contigo y te expresarán su apoyo. Te sentirás agradecido.

Capricornio

Cuidado a quien el pides favores. Es posible que solicites algún préstamo o ayuda a alguien que luego buscará cobrarte de muchas maneras. Piensa bien con quienes realmente cuentas.

Acuario

Cuidado con esa compañera que tiende a ofenderse a la mínima sensación de crítica. Tienes que ser sutil para comunicarle sus errores, de esta manera mantendrás el buen clima laboral.

Piscis

Tu intuición te advertirá de quién debes de cuidarte. Alguien muy cerca de ti envidia la posición que estás alcanzando. Sé cauto en la información que compartes y no comentes tus éxitos.