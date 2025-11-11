HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

A pesar de problemas de logística, los jugadores fueron recibidos por un grupo de aficionados en Rusia, donde pudieron disfrutar de la gastronomía local antes de su primer compromiso.

Selección peruana llegó a Rusia luego de 2 días. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol
Selección peruana llegó a Rusia luego de 2 días. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol

La selección peruana experimentó un trayecto que, en ciertos momentos, se sintió interminable. El renovado equipo, liderado por Manuel Barreto, partió del país el domingo 9 de noviembre y arribó a Rusia el martes 11 para disputar los partidos amistosos. La Bicolor se medirá ante el cuadro soviético y luego cerrará el año contra Chile en un rejuvenecido Clásico del Pacífico.

Los enfrentamientos armados entre Rusia y Dinamarca, así como los problemas de salud del piloto, complicaron el arribo directo del cuadro nacional debido a esta situación, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico se vieron obligados a realizar escalas en París y luego en Estambul, Turquía, antes de llegar a su destino final.

PUEDES VER: Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

lr.pe

La selección peruana llegó a San Petersburgo para disputar amistosos

A pesar de este contratiempo, el equipo llegó a San Petersburgo, donde se preparará para enfrentar a Rusia. Un grupo reducido de aficionados recibió a los jugadores para tomarse fotografías y entonar cánticos de aliento antes del debut de la escuadra nacional. Mientras tanto, futbolistas como Pedro Gallese, Alex Valera, Maxloren Castro, Cristian Carbajal, César Inga y Matías Lazo tuvieron la oportunidad de degustar la gastronomía local compuesto por un Kokoshnik y un Sarafán.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña habló sobre su futuro en Universitario y las comparaciones con el 'Puma' Carranza: "Tácticamente era impecable"

lr.pe

Diego Rebagliati señala el problema que tendrá la selección peruana por retraso de vuelo

“Hablaremos del partido de la selección, pero del juego va a ser difícil, estamos a 36 horas que la selección juegue con Rusia, lo curioso, lo lamentable, lo circunstancial es que Perú todavía no está en San Petersburgo, empezó a viajar el sábado, más o menos a las tres de la tarde, estamos lunes, ya pasaron más de 48 horas, y todavía no llega a destino. A diferencia de muchas otras veces, creo que han sido circunstancias bastante desafortunadas y de mucha mala suerte que se han juntado para este nivel de desorganización que le ha tocado vivir a esta selección, igual el partido no ha sido reprogramado, se juega el miércoles al mediodía”, coment

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el partido Perú vs Rusia se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable.

PUEDES VER: Franco Velazco aclara si Christian Cueva podría jugar en Universitario para la próxima temporada: "Depende de muchos factores"

lr.pe

¿Cuándo juega Perú - Rusia?

El enfrentamiento entre la Blanquirroja y los Osos Tricolor se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre. Luego de este compromiso, los dirigidos por Manuel Barreto tendrá que verse las caras con Chile el martes 18.

Notas relacionadas
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

DT de Rusia y su 'frío' análisis sobre Manuel Barreto y la selección peruana: "Solo jugaron un partido con este entrenador"

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

LEER MÁS
Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó el principal problema que tendrá Perú para el partido ante Rusia por retraso de vuelo: "Mucha mala suerte"

Diego Rebagliati explicó el principal problema que tendrá Perú para el partido ante Rusia por retraso de vuelo: "Mucha mala suerte"

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana por primera vez: "Tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro"

LEER MÁS
Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maduro ordena un masivo despliegue militar en Venezuela tras más de dos meses de fuerte tensión con Estados Unidos

Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Deportes

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Diego Rebagliati explicó el principal problema que tendrá Perú para el partido ante Rusia por retraso de vuelo: "Mucha mala suerte"

Rodrigo Ureña habló sobre su futuro en Universitario y las comparaciones con el 'Puma' Carranza: "Tácticamente era impecable"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Vladimir Cerrón reaparece y reafirma rechazo a Dina Boluarte: "Usurpó el poder en complot con el Parlamento"

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025