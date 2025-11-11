La selección peruana experimentó un trayecto que, en ciertos momentos, se sintió interminable. El renovado equipo, liderado por Manuel Barreto, partió del país el domingo 9 de noviembre y arribó a Rusia el martes 11 para disputar los partidos amistosos. La Bicolor se medirá ante el cuadro soviético y luego cerrará el año contra Chile en un rejuvenecido Clásico del Pacífico.

Los enfrentamientos armados entre Rusia y Dinamarca, así como los problemas de salud del piloto, complicaron el arribo directo del cuadro nacional debido a esta situación, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico se vieron obligados a realizar escalas en París y luego en Estambul, Turquía, antes de llegar a su destino final.

La selección peruana llegó a San Petersburgo para disputar amistosos

A pesar de este contratiempo, el equipo llegó a San Petersburgo, donde se preparará para enfrentar a Rusia. Un grupo reducido de aficionados recibió a los jugadores para tomarse fotografías y entonar cánticos de aliento antes del debut de la escuadra nacional. Mientras tanto, futbolistas como Pedro Gallese, Alex Valera, Maxloren Castro, Cristian Carbajal, César Inga y Matías Lazo tuvieron la oportunidad de degustar la gastronomía local compuesto por un Kokoshnik y un Sarafán.

Diego Rebagliati señala el problema que tendrá la selección peruana por retraso de vuelo

“Hablaremos del partido de la selección, pero del juego va a ser difícil, estamos a 36 horas que la selección juegue con Rusia, lo curioso, lo lamentable, lo circunstancial es que Perú todavía no está en San Petersburgo, empezó a viajar el sábado, más o menos a las tres de la tarde, estamos lunes, ya pasaron más de 48 horas, y todavía no llega a destino. A diferencia de muchas otras veces, creo que han sido circunstancias bastante desafortunadas y de mucha mala suerte que se han juntado para este nivel de desorganización que le ha tocado vivir a esta selección, igual el partido no ha sido reprogramado, se juega el miércoles al mediodía”, coment

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el partido Perú vs Rusia se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable.

¿Cuándo juega Perú - Rusia?

El enfrentamiento entre la Blanquirroja y los Osos Tricolor se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre. Luego de este compromiso, los dirigidos por Manuel Barreto tendrá que verse las caras con Chile el martes 18.