Hernán Barcos y su objetivo con Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "La idea es seguir haciendo historia"

El equipo peruano contará con el regreso de Paolo Guerrero y la experiencia de Hernán Barcos para enfrentar la presión, mientras que U de Chile atraviesa la ausencia de su capitán Marcelo Díaz.

Hernán Barcos lanza emotivo mensaje previo al partido clave ante U de Chile. Foto: Lr/ESPN
Hernán Barcos lanza emotivo mensaje previo al partido clave ante U de Chile. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima va por la hazaña, este jueves a las 7:00 pm, ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El excampeón de la Liga 1 no parte como favorito, pero buscará dar el golpe como lo hizo ante Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. Asimismo, contará con el regreso de Paolo Guerrero para afinar la puntería con Hernán Barcos. El 'Romántico Viajero' tendrá que lidiar con la compleja ausencia de su capitán Marcelo Díaz.

El 'Pirata' Barcos se mantiene ilusionado con el duelo contra Universidad de Chile e incluso reveló el objetivo con la plantilla aliancista en la fase final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, De acuerdo a las principales casas de apuestas, el cuadro local parte como favorito para ganar el partido. Una victoria de la U. de Chile paga hasta cuatro veces más un triunfo blanquiazul.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre el objetivo ante U de Chile por Copa Sudamericana?

El goleador de Alianza Lima calentó la previa del crucial compromiso. "La idea es seguir haciendo historia, hacer las cosas bien. Sabemos que no va a ser fácil en Chile, pero tenemos ganas de poder ganar", confirmó Hernán Barcos al arribar a Chile. Asimismo, habló sobre el regreso de Paolo Guerrero al equipo. "Siempre es importante tener a todos los jugadores disponibles y esperemos hacer un gran partido", confesó Hernán Barcos, que probablemente arranque de titular en el esquema de Néstor Gorosito,

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre el partido clave ante U de Chile por Copa Sudamericana?

El extremo aliancista no dudó en expresar la dificultad que se aproxima. "Partido muy complicado, será jodido y bravo. Que el hincha de Alianza Lima confíe en nosotros", comentó Eryc Castillo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

¿Dónde ver Alianza Lima y U. de Chile por Copa Sudamericana?

Tras el empate sin goles del partido de ida, Alianza Lima y la U. de Chile deben ganar, por cualquier marcador, para quedarse con el pase a semifinales. Un nuevo empate llevará la llave hasta la tanda de penales para definir al vencedor. Por este motivo, para que no te pierdas el partido de Alianza Lima contra U. de Chile, sintoniza la señal de DSports en los canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite DirecTV. Asimismo, existen diversas opciones

  • Argentina: DGO
  • Bolivia: Tigo App
  • Brasil: Paramount
  • Chile: DGO
  • Colombia: Disney+ Premium
  • Ecuador: Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Paraguay: Tigo App
  • Perú: DGO
  • Uruguay: DGO
  • Venezuela: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo.

