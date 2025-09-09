HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Juego de la Vinotinto HOY: a qué hora juega Venezuela vs Colombia, posible alineación y cómo ver vía Televen y Venevisión desde EE. UU.

La Vinotinto recibe a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, marcando un duelo crucial de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El juego de la Vinotinto vs Colombia le dará el pase final al Mundial 2026.
El juego de la Vinotinto vs Colombia le dará el pase final al Mundial 2026. | Foto: composición LR/ AFP

La tensión está al máximo en la fiesta del fútbol: la Vinotinto recibe a Colombia esta tarde en el Estadio Monumental de Maturín, en un duelo clave por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El juego Venezuela vs. Colombia definirá si el equipo del país llanero obtiene un cupo para unirse a Argentina, Brasil y Ecuador en el Mundial del próximo año.

Venezuela se juega el pase al repechaje en una juego que será en casa y ante los colochos que ya tienen un pase a la Copa.

PUEDES VER: Televen transmite en vivo hoy el juego de la Vinotinto: ¿cómo acceder al canal para ver el Venezuela - Colombia?

lr.pe

¿A qué hora es el juego de la vinotinto hoy, 9 de septiembre? Revisa cómo ver el Venezuela vs Colombia

Con 18 puntos, Venezuela está en zona de repechaje y solo depende de sí misma para avanzar. Una victoria directa clasifica al equipo al repechaje; un empate o derrota abre la puerta a que Bolivia lo supere si gana en El Alto. Este es el horario que puedes seguir para ver el partido.

  • 7:30 p.m. (Caracas, Venezuela y Miami, EE.UU.)
  • 6:30 p.m. (Bogotá, Lima, Quito)
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. del miércoles 10 de septiembre

Posible alineación de Venezuela ante Colombia

El entrenador Fernando Batista podría repetir el bloque que jugó en Buenos Aires, pero hay indicios de incorporar a Yriarte o Soteldo para fortalecer el ataque.

¿Dónde ver el partido Venezuela vs Colombia? (desde EE.UU.)

  • Canal de transmisión: Fanatiz (pago por evento, PPV) para EE.UU. incluyendo Miami y otras ciudades.
  • En Venezuela: Televen y Venevisión (señal abierta y gratuita) y streaming por Televen Stream o Televen América para suscriptores en EE.UU.
  • Venevisión Play es la plataforma oficial de streaming de Venevisión y permite acceder, en vivo o bajo demanda, a su programación, incluyendo transmisiones deportivas. Disponible tanto para Venezuela como para el resto del mundo
Notas relacionadas
El potrillo de Alianza Lima que interesa en la Vinotinto para próximas Eliminatorias: marcó 23 goles en 36 partidos

El potrillo de Alianza Lima que interesa en la Vinotinto para próximas Eliminatorias: marcó 23 goles en 36 partidos

LEER MÁS
¿Quién ganó Venezuela vs. Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias? Mira el resultado del juego de la Vinotinto

¿Quién ganó Venezuela vs. Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias? Mira el resultado del juego de la Vinotinto

LEER MÁS
La convocatoria de la Vinotinto para mandar al repechaje a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

La convocatoria de la Vinotinto para mandar al repechaje a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

LEER MÁS
Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

Revelan el técnico que está por encima de Manuel Barreto para asumir la selección peruana tras salida de Óscar Ibáñez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Deportes

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota