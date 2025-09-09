Juego de la Vinotinto HOY: a qué hora juega Venezuela vs Colombia, posible alineación y cómo ver vía Televen y Venevisión desde EE. UU.
La Vinotinto recibe a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, marcando un duelo crucial de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
La tensión está al máximo en la fiesta del fútbol: la Vinotinto recibe a Colombia esta tarde en el Estadio Monumental de Maturín, en un duelo clave por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El juego Venezuela vs. Colombia definirá si el equipo del país llanero obtiene un cupo para unirse a Argentina, Brasil y Ecuador en el Mundial del próximo año.
Venezuela se juega el pase al repechaje en una juego que será en casa y ante los colochos que ya tienen un pase a la Copa.
¿A qué hora es el juego de la vinotinto hoy, 9 de septiembre? Revisa cómo ver el Venezuela vs Colombia
Con 18 puntos, Venezuela está en zona de repechaje y solo depende de sí misma para avanzar. Una victoria directa clasifica al equipo al repechaje; un empate o derrota abre la puerta a que Bolivia lo supere si gana en El Alto. Este es el horario que puedes seguir para ver el partido.
- 7:30 p.m. (Caracas, Venezuela y Miami, EE.UU.)
- 6:30 p.m. (Bogotá, Lima, Quito)
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del miércoles 10 de septiembre
Posible alineación de Venezuela ante Colombia
El entrenador Fernando Batista podría repetir el bloque que jugó en Buenos Aires, pero hay indicios de incorporar a Yriarte o Soteldo para fortalecer el ataque.
¿Dónde ver el partido Venezuela vs Colombia? (desde EE.UU.)
- Canal de transmisión: Fanatiz (pago por evento, PPV) para EE.UU. incluyendo Miami y otras ciudades.
- En Venezuela: Televen y Venevisión (señal abierta y gratuita) y streaming por Televen Stream o Televen América para suscriptores en EE.UU.
- Venevisión Play es la plataforma oficial de streaming de Venevisión y permite acceder, en vivo o bajo demanda, a su programación, incluyendo transmisiones deportivas. Disponible tanto para Venezuela como para el resto del mundo