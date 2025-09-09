El juego de la Vinotinto vs Colombia le dará el pase final al Mundial 2026. | Foto: composición LR/ AFP

La tensión está al máximo en la fiesta del fútbol: la Vinotinto recibe a Colombia esta tarde en el Estadio Monumental de Maturín, en un duelo clave por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El juego Venezuela vs. Colombia definirá si el equipo del país llanero obtiene un cupo para unirse a Argentina, Brasil y Ecuador en el Mundial del próximo año.

Venezuela se juega el pase al repechaje en una juego que será en casa y ante los colochos que ya tienen un pase a la Copa.

¿A qué hora es el juego de la vinotinto hoy, 9 de septiembre? Revisa cómo ver el Venezuela vs Colombia

Con 18 puntos, Venezuela está en zona de repechaje y solo depende de sí misma para avanzar. Una victoria directa clasifica al equipo al repechaje; un empate o derrota abre la puerta a que Bolivia lo supere si gana en El Alto. Este es el horario que puedes seguir para ver el partido.

7:30 p.m. (Caracas, Venezuela y Miami, EE.UU.)

6:30 p.m. (Bogotá, Lima, Quito)

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. del miércoles 10 de septiembre

Posible alineación de Venezuela ante Colombia

El entrenador Fernando Batista podría repetir el bloque que jugó en Buenos Aires, pero hay indicios de incorporar a Yriarte o Soteldo para fortalecer el ataque.

¿Dónde ver el partido Venezuela vs Colombia? (desde EE.UU.)