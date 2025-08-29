Alessandro Burlamaqui expresó su ilusión de ganar la Liga 1 y la Copa Sudamericana con Alianza Lima. | Foto: composición LR/YouTube - Juego Cruzado/Radio Planeta

El buen momento que atraviesa Alianza Lima en la Copa Sudamericana ha sido tema de debate en varios programas deportivos. En ese contexto, Alessandro Burlamaqui, jugador del plantel ‘blanquiazul’, dio detalles sobre el nivel que ha mostrado el cuadro de La Victoria tanto en la Liga 1 como en ‘La gran conquista’, torneo en el que está en cuartos de final, a la espera de la resolución final de la Conmebol.

El cambio futbolístico ha generado muchos cuestionamientos, ya que los ‘íntimos’ dejaron escapar varios puntos importantes en el Torneo Clausura 2025, lo que les ha impedido mantenerse en la cima de la competición doméstica. En ese sentido, el joven volante peruano reveló las principales razones por las que el equipo de Néstor Gorosito ha mostrado ese desbalance.

La postura de Alessandro Burlamaqui sobre la doble competición que tiene Alianza Lima

El joven volante de 23 años declaró en el programa de YouTube ‘Juego cruzado’ sobre las diferencias que muestran los ‘blanquiazules’, un tema comentado también por los panelistas deportivos. En su intervención destacó varios factores, como la motivación y el nivel de los equipos tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

“Yo creo que hay más factores que el hecho de que sea solo porque es el torneo local; finalmente, en el torneo local hay muy buenos equipos y te compiten igual, ellos también juegan. Y el añadido de que jugamos Copa, y es lo que tú dices, es una carga extra que llevamos y, quieras o no, son más partidos, más carga, son más minutos. No es excusa”, apuntó en conversación con Reimond Manco, Eddie Fleischmann, Christian Hudtwalcker y Mauricio Loret.

La ilusión de ganar la Liga 1 y la Copa Sudamericana

En ese sentido, el futbolista aliancista también expresó su ilusión de salir campeón en ambas competencias y afirmó que el equipo afronta lo que viene con las mismas ganas.

“Yo creo que la motivación es igual; al final, todo el mundo quiere ser campeón y, si podemos ser campeones de la Copa y la Liga, es lo que queremos. Hablo por mí: esa es mi motivación, ser campeón y ganar todos los partidos. Esto es algo que yo quiero y que todo el equipo quiere”, expresó con certeza.

La resolución final de la Conmebol con respecto al duelo entre Universidad de Chile e Independiente

Por otro lado, Alessandro Burlamaqui dio su punto de vista sobre la resolución final de la Conmebol y afirmó que, pase lo que pase, el equipo ‘íntimo’ está listo para afrontar cualquier decisión que tome la máxima entidad del fútbol sudamericano.

''Nosotros, como jugadores, queremos jugar. Si podemos jugar en el campo y clasificar en el campo, es lo que queremos. Al final, esperaremos lo que sea'', concluyó,