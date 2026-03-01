Juntarse para aprender a votar, por Hernán Chaparro

¿Le ha ocurrido en estos días que conversa sobre cómo votar en las próximas elecciones con algún grupo de amigos, familiares o compañeros de trabajo y resulta que todos tiene versiones distintas de cómo se debe proceder? Los comicios de abril son una de las pocas posibilidades que tenemos para, al menos en el corto plazo, contar con una mejor representación política. Nada asegura que así sea, pero si el lector está irritado, o al menos desconcertado, con todo el desbarajuste motivado por el nombramiento del nuevo gabinete; el deseo de votar debe dialogar con las ganas de botar a los actuales inquilinos de la Plaza Bolivar. Pero querer votar no implica que sepamos bien cómo hacerlo. Hay que dedicarle un tiempo a aprender, y compartirlo con la gente cercana. Según la encuesta de Datum de febrero, un 72% está pensando en algún candidato o ya tiene uno preferido. Pero hay muchas cosas que han cambiado para este proceso y el resultado final podría no ser el esperado.

Para hacer un listado corto: Muchas más candidaturas donde abundan símbolos desconocidos, más columnas de lo habitual al retornar la bicameralidad, una particular complejidad al existir dos columnas en senadores (muchos no saben cómo encontrar a los de su región) y, si bien no está vinculado al actor de votar, por primera vez tendremos un doble requisito para que un partido ingrese al senado o a la cámara de diputados (cada proceso es independiente): para senadores, la agrupación debe obtener por lo menos el 5% de los votos y, a la vez, un número mínimo de representantes (tres) en dos o más circunscripciones electorales (27 en total, conformadas por 24 regiones, Lima provincias, Callao y peruanos residentes en el extranjero). Para diputados también se demanda que la agrupación obtenga por lo menos un 5% de votos, pero el número mínimo de representantes es de siete en dos o más de las 27 circunscripciones señaladas.

Tomando en cuenta solo la votación para el Congreso, en el 2016 hubo 22% de votos nulos y en el 2021 15%. Eso ocurrió con una cédula mucho más sencilla que la actual. El voto nulo puede tener diversas fuentes. Entre las más frecuentes: errores al marcar (por ejemplo, se pone un símbolo de check en lugar de un aspa) o se vicia voluntariamente el voto. Las actuales encuestas de intención de voto dan cuenta de las personas que dicen que votarán viciado (nulo para el JNE) pero eso solo es lo declarado, no considera los errores al votar, que pueden ser muchos.

El orden de los candidatos en la cédula ya está definido así que pronto tendremos algunas encuestadoras realizando simulacros de voto. Una forma de hacerlos es que el encuestador vaya al hogar seleccionado y, primero, le pida a la persona que marque la cédula (semejante a la que se usará el 12 de abril) para luego doblarla e ingresarla a una pequeña ánfora. Hasta ahí, se reproduce el voto secreto. Luego, el encuestador le puede pedir a la misma persona que diga por quién votará. Cuando hemos realizado ese tipo de ejercicios, se aprende mucho en la comparación entre lo que la persona hace y lo que dice que hizo. Un sencillo ejemplo del 2016: la persona dijo que había votado por PPK para presidente, pero al momento de revisar la cédula, había marcado un aspa solo en el casillero vacío que estaba en la columna del Congreso, el casillero donde se debía de poner un número de voto preferencial. No marcó nada más. Sería un aporte que las encuestadoras que realicen simulacros hagan un análisis detallado del tipo de errores que se encuentre para poder orientar mejor a la ciudadanía sobre cómo votar.

Diversos medios y emprendimientos vienen promoviendo un voto informado. Eso es importante y pueden ser una ayuda. Hay aplicativos o páginas web que informan sobre planes de gobierno, otros, sobre trayectorias de los postulantes, algunos sobre cómo marcar. Hay dos propuestas que me parecen interesantes y que quisiera acá comentar. Uno es El mal menor (elmalmenor.com). El nombre ya es un gancho y dialoga con un sentimiento generalizado. Su propuesta es ayudar a la persona a ver qué candidato a la presidencia se alinea con lo que se cree adecuado. Pide que uno muestre su posición frente a diversas propuestas existentes en los planes de gobierno (30 propuestas sin decir de quién son) para luego indicar qué candidatos viene planteando cosas vinculadas a nuestras opiniones. No da una solo opción, muestra dos o tres candidatos que están en la misma línea que uno. Una forma ágil de revisar planes y de navegar entre tanto postulante. Otra es la iniciativa de RPP. Tiene tres herramientas pero destaco acá la que enseña a marcar la cédula (https://rpp.pe/simulador-voto-2026). Permite ensayar la forma de marcar y señala cuándo la forma de hacerlo es adecuada o incorrecta. Lo bueno es que va familiarizando a las personas con la dinámica del marcado.

En estos tiempos, donde cada uno anda frente a su pantalla, vale la pena sentarse y conversar con amigos, familiares y compañeros diversos sobre cómo informarse, cómo analizar candidatos nuevos y, sobre todo, la forma de votar. Puede ser una mejor manera de canalizar el rechazo que sentimos día a día por quienes hacen uso y abuso del poder que por ahora detentan.