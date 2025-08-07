HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Monumental

Sport Boys visitará a Universitario de Deportes este sábado 9 en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario de Deportes recibirá la visita de Sport Boys. Foto: composición LR/Universitario/Sport Boys
Universitario de Deportes recibirá la visita de Sport Boys. Foto: composición LR/Universitario/Sport Boys

Sport Boys del Callao visitará a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. El encuentro se disputará este sábado 9 a las 6.30 p. m. (hora peruana) y promete ser un partidazo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Ambos equipos viven realidades distintas en el certamen. Por su parte, la 'U' atraviesa una buena racha de victorias que lo posiciona en el tercer lugar del acumulado, con el objetivo de alcanzar el liderato. Mientras tanto, los chalacos recién han logrado su primer triunfo tras cuatro partidos, al imponerse a ADT de Tarma en su último encuentro.

PUEDES VER: Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

lr.pe

¿En qué canal ver Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?

A nivel local, el partido entre los cremas y los chalacos se podrá seguir a través de la señal de GOLPERÚ, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. A continuación, la programación de canales en distintos países.

  • Argentina: GolTV Latinoamérica
  • Bolivia: GolTV Latinoamérica
  • Chile: GolTV Latinoamérica
  • Colombia: GolTV Latinoamérica
  • Costa Rica: GolTV Latinoamérica
  • República Dominicana: GolTV Latinoamérica
  • Ecuador: GolTV Latinoamérica
  • México: Fanatiz Mexico, GolTV Latinoamérica
  • Panamá: GolTV Latinoamérica
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • Uruguay: GolTV Latinoamérica
  • EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español
  • Venezuela: inter, GolTV Latinoamérica

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Sport Boys?

La cobertura online de este partido estará disponible a través de GOLPERÚ Play y también en la app de Movistar TV.

PUEDES VER: Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

lr.pe

Próximos partidos de Universitario y Sport Boys

Universitario de Deportes tiene una agenda muy apretada después de este encuentro.

  • Universitario vs. Palmeiras | Copa Libertadores – Playoffs | 14/08 – 19:30
  • Sport Huancayo vs. Universitario | Liga 1 – Clausura | 17/08 – 12:00
  • Palmeiras vs. Universitario | Copa Libertadores – Playoffs | 21/08 – 19:30
  • Universitario vs. Alianza Lima | Liga 1 – Clausura | 24/08 – 17:30

Por su parte, Sport Boys tendrá los siguientes compromisos por el Torneo Clausura.

  • Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Liga 1 – Clausura | 15/08 – 20:00
  • Los Chankas vs. Sport Boys | Liga 1 – Clausura | 23/08 – 13:15

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ClubPJDFPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso347
5. Sport Huancayo417
6. Alianza Lima4-15
7. Cienciano414
8. Melgar3-14
9. Ayacucho4-24
10. Sport Boys4-44
11. Alianza Atlético303
12. Atlético Grau2-13
13. Juan Pablo II3-23
14. ADT3-33
15. Alianza Universidad4-33
16. ChanKas CYC3-53
17. UTC3-21
18. Binacional2-21
19. Comerciantes Unidos3-31
Notas relacionadas
Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

LEER MÁS
Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

LEER MÁS
Universitario debe tener cuidado con el flamante fichaje de Palmeiras para la Copa Libertadores: Alianza Lima lo sufrió

Universitario debe tener cuidado con el flamante fichaje de Palmeiras para la Copa Libertadores: Alianza Lima lo sufrió

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Guizasola le deja sorpresivo recado a Reimond Manco para limar asperezas tras polémicas: "Te saluda tu jefe"

Roberto Guizasola le deja sorpresivo recado a Reimond Manco para limar asperezas tras polémicas: "Te saluda tu jefe"

LEER MÁS
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima contra Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Canal confirmado Alianza Lima contra Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

Paolo Guerrero le deseó suerte a Universitario, pero dejó desafiante mensaje: "Alianza Lima sigue siendo el más grande"

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota