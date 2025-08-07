Canal confirmado Universitario vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Monumental
Sport Boys visitará a Universitario de Deportes este sábado 9 en el estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Sport Boys del Callao visitará a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. El encuentro se disputará este sábado 9 a las 6.30 p. m. (hora peruana) y promete ser un partidazo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Ambos equipos viven realidades distintas en el certamen. Por su parte, la 'U' atraviesa una buena racha de victorias que lo posiciona en el tercer lugar del acumulado, con el objetivo de alcanzar el liderato. Mientras tanto, los chalacos recién han logrado su primer triunfo tras cuatro partidos, al imponerse a ADT de Tarma en su último encuentro.
¿En qué canal ver Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?
A nivel local, el partido entre los cremas y los chalacos se podrá seguir a través de la señal de GOLPERÚ, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. A continuación, la programación de canales en distintos países.
- Argentina: GolTV Latinoamérica
- Bolivia: GolTV Latinoamérica
- Chile: GolTV Latinoamérica
- Colombia: GolTV Latinoamérica
- Costa Rica: GolTV Latinoamérica
- República Dominicana: GolTV Latinoamérica
- Ecuador: GolTV Latinoamérica
- México: Fanatiz Mexico, GolTV Latinoamérica
- Panamá: GolTV Latinoamérica
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Uruguay: GolTV Latinoamérica
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español
- Venezuela: inter, GolTV Latinoamérica
¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Sport Boys?
La cobertura online de este partido estará disponible a través de GOLPERÚ Play y también en la app de Movistar TV.
Próximos partidos de Universitario y Sport Boys
Universitario de Deportes tiene una agenda muy apretada después de este encuentro.
- Universitario vs. Palmeiras | Copa Libertadores – Playoffs | 14/08 – 19:30
- Sport Huancayo vs. Universitario | Liga 1 – Clausura | 17/08 – 12:00
- Palmeiras vs. Universitario | Copa Libertadores – Playoffs | 21/08 – 19:30
- Universitario vs. Alianza Lima | Liga 1 – Clausura | 24/08 – 17:30
Por su parte, Sport Boys tendrá los siguientes compromisos por el Torneo Clausura.
- Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso | Liga 1 – Clausura | 15/08 – 20:00
- Los Chankas vs. Sport Boys | Liga 1 – Clausura | 23/08 – 13:15
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Cusco FC
|4
|7
|12
|2. Sporting Cristal
|4
|10
|10
|3. Universitario
|4
|6
|10
|4. Deportivo Garcilaso
|3
|4
|7
|5. Sport Huancayo
|4
|1
|7
|6. Alianza Lima
|4
|-1
|5
|7. Cienciano
|4
|1
|4
|8. Melgar
|3
|-1
|4
|9. Ayacucho
|4
|-2
|4
|10. Sport Boys
|4
|-4
|4
|11. Alianza Atlético
|3
|0
|3
|12. Atlético Grau
|2
|-1
|3
|13. Juan Pablo II
|3
|-2
|3
|14. ADT
|3
|-3
|3
|15. Alianza Universidad
|4
|-3
|3
|16. ChanKas CYC
|3
|-5
|3
|17. UTC
|3
|-2
|1
|18. Binacional
|2
|-2
|1
|19. Comerciantes Unidos
|3
|-3
|1