Emelec empieza un nuevo proceso. Hace algunos días, el Bombillo presentó a Guillermo Duró como su flamante entrenador para lo que resta de la LigaPro de Ecuador. Después de su discreto paso con Deportivo Garcilaso en la Liga 1, el técnico argentino asumió el banquillo del elenco eléctrico con la misión de salvarse del descenso. Bajo su mandato, Duró contará con Christian Cueva, a quien llenó de elogios y sorprendió al afirmar que estaría dispuesto a sacrificar aspectos de su equipo por el volante peruano.

No cabe duda de que Cueva es uno de las figuras de Emelec. 'Aladino' se puso la '10' e inmediatamente asumió la responsabilidad de mover los hilos del equipo. Guillermo Duró es consciente de su jerarquía, por lo que reveló cuáles son sus planes con el futbolista de 33 años.

DT de Emelec y el drástico cambio que haría por Christian Cueva

En conversación con 'El Canal del Fútbol', Guillermo Duró contó que conoce muy de cerca a Christian Cueva. Ambos coincidieron en el torneo peruano, por lo que sabe que 'Aladino' no llegó en su mejor versión a Cienciano, pero poco a poco fue encontrándose con su mejor nivel.

"Vengo viendo el proceso de Christian. Llegó muy mal a Cienciano, mejoró y fue fundamental para ganar partidos. Viene acá (Ecuador) y está sosteniendo. Le exigen porque es jugador de selección, el cartel lo tiene y tiene que demostrar también", dijo en un inicio.

Posteriormente, resaltó la categoría de Cueva y mencionó que está dispuesto a hacer que sus 10 jugadores se esfuercen más para que el volante se enfoque en hacer lo suyo.

"Lo he visto bien, se adaptó rápido porque no es fácil venir y adaptarse. Tiene una jerarquía. Si yo no necesito que 10 corran un poco más para que Cueva piense, voy a correr con 10. Después hay que ver si lo utilizo en todos los partidos o no, según el sistema o rival que me enfrente. Quizás me puede ser más productivo entrando. Es un jugador de selección y estando bien nos va a dar mucho", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Emelec por la LigaPro de Ecuador?

El encuentro entre Manta vs Emelec se llevará a cabo este sábado 26 de julio desde las 4.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Jocay de Manta.

La escuadra eléctrica logró salir de la zona de descenso tras imponerse 1-0 contra Mushuc Runa en la fecha 21 de la LigaPro de Ecuador. Ahora, el equipo busca seguir sumando triunfos para alejarse de la parte baja de la tabla y enfocarse en la posibilidad de clasificar a competiciones internacionales.