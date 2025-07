Lionel Messi y un capítulo de fastidio en Estados Unidos. Hace algunas horas, se conoció que el astro argentino fue sancionado por la Major League Soccer (MLS) por negarse a participar en el All-Star Game. Debido a este castigo, el atacante de 38 años no podrá acompañar al Inter Miami en su duelo ante Cincinnati por la fecha 25 de la liga norteamericana. Messi no está de acuerdo con esta decisión y se lo expresó al dueño del club, Jorge Mas.

En conferencia de prensa, Mas dejó en claro que la institución está disconforme con la sanción de la MLS. No solo Messi será baja, sino que también no podrá contar con Jordi Alba por la misma razón. El propietario del equipo dejó en duda el futuro del argentino en el plantel.

Dueño de Inter Miami reveló molestia de Messi tras sanción

“Messi está molesto por la decisión de hoy, pero espero que no tenga un impacto a largo plazo”, fue lo primero que dijo Mas en conversación con la prensa. En adición, pidió que todo el equipo se una para sacar el choque adelante, pese a la ausencia del '10' y de Alba.

Además, se atrevió a contar detalles sobre cómo le dio la noticia a los jugadores durante los entrenamientos. “Fuimos comunicados hace algunas horas. La reacción fue como se esperaba, no fue una reacción positiva, ellos quieren competir quieren jugar partidos, en especial el de mañana. No se entiende la decisión de la suspensión por no asistir a un juego de exhibición, pero las reglas son reglas, aunque debería cambiar", agregó.

"No esperé que viniera una suspensión, pero las reglas son las reglas y se le comunicó a Lionel después del entreno. Nos enteramos de la suspensión mientras el club estaba entrenando y decidí venir para hablar en nombre del club y no haya equivocación de nuestra parte para la defensa de Jordi y Messi”", concretó.

DT de Inter Miami se pronuncia tras suspensión de Lionel Messi

En rueda de prensa, Javier Mascherano, DT de Inter Miami, contó que Messi y Alba no fueron parte de las últimas sesiones de entrenamiento porque tenían una fatiga. Asimismo, increpó a la MLS por la organización del All-Star Game.

"Una parte del plan fue que recién hoy, tanto Messi como Jordi, se van a incorporar con el entrenamiento con el grupo. Durante toda la semana no han entrenado con el grupo", dijo,

"En este tipo de eventos si los quieren hacer, no debe haber fecha. No se puede hacer entre semana con el calendario que tenemos, es una locura", añadió.