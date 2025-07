Futbolista francés denuncia que su exclub lo dopó y recibió amenazas: "Intentaron doparme"

El futbolista francés Allan Saint-Maximin generó revuelo en el mundo del fútbol al denunciar públicamente al Fenerbahçe por un intento de dopaje durante su tiempo en el club turco. El delantero, quien recientemente concluyó su contrato de préstamo con el Al Ahli de Arabia Saudita, relató en una entrevista los impactantes episodios que vivió bajo la dirección de José Mourinho en el equipo turco.

Allan Saint-Maximin en una entrevista con el youtuber ZACK. Foto: YouTube ZACK

¿Cómo nació la controversia entre el jugador francés y el Fenerbahçe?

La aparición de Saint-Maximin en una entrevista en el canal de YouTube del francés Zack Nani fue el inicio de una bomba que estalló tras declarar polémicamente sobre su exequipo. Tras elogiar a la afición del cuadro turco, el futbolista contó que existieron muchas conspiraciones, amenazas y falta de empatía por parte del club: “Pasaron muchas cosas. Podría escribir un libro sobre ello, porque tengo la impresión”, relató.

Aunque la polémica estaba por comenzar, el jugador francés también detalló los maltratos de su exclub contra su integridad: “Intentas no decir cosas porque también te amenazan. Te dicen claramente que, si hablas, te haremos esto o te haremos lo otro. Te enfrentas a ciertas situaciones que van más allá del fútbol. Intentan doparte o inyectarte cosas que no tienen sentido. Te encuentras en situaciones locas. He pasado por cosas locas", aseguró.

¿Cuál fue la respuesta del Fenerbahçe?

A través de un comunicado oficial en X, el club turco expresó su asombro ante las declaraciones del futbolista y anunció que tomarán acciones legales contra las declaraciones del delantero galo: “Seguimos con asombro las declaraciones de Allan Saint-Maximin. El hecho de que un deportista haya distorsionado los hechos respecto al proceso de tratamiento al que se sometió tras un problema de salud que experimentó es un intento de dañar la reputación de nuestro club. Como Club Deportivo Fenerbahçe, nos gustaría informar al público que utilizaremos todos nuestros derechos legales contra el engaño al público y las declaraciones distorsionadas con respecto a nuestra reputación corporativa”, finalizó.

No obstante, después del escándalo que protagonizó en redes sociales, el futbolista francés de 28 años reiteró en un nuevo mensaje lo siguiente: “Veo que las cosas van por todas partes en Twitter, así que voy a aclarar lo que dije. Me refería a esta gente del club que está dispuesta a todo. En mi caso, cuando estuve enfermo, prácticamente me dieron un tratamiento que se considera un producto dopante. No sé por qué este equipo médico hizo eso. Y estas son cosas que la gente no sabe. Estas son cosas que, obviamente, me han afectado mucho”, enfatizó.

El atacante reconoció que, luego de hacer una temporada destacable, su rendimiento decayó considerablemente y afirmó que esta caída se debía a la inestabilidad personal vivida en el club. Para aclarar la situación, tuvo que reunirse con el director técnico portugués José Mourinho: “Hablé con Mourinho, que es un entrenador excepcional y le tengo mucho respeto. Me ayudó en mi progreso, pero lamentablemente no logramos los objetivos. A él también le pusieron muchos palos en las ruedas”, finalizó. Además, calificó su paso por el Fenerbahçe como ‘una guerra tóxica’.