Ana Peleteiro anuncia su segundo embarazo y que no irá al Mundial de atletismo en Tokio: "La familia continúa creciendo"

Ana Peleteiro, una de las atletas más destacadas de España, ha anunciado que se encuentra embarazada por segunda vez, lo que la obligará a ausentarse del Mundial de Atletismo que se celebrará en Tokio en septiembre de 2025. Dicho anuncio llega tras semanas de rumores por su reciente ausencia del Campeonato Europeo por selecciones en Madrid.

La gallega, medallista olímpica en Tokio 2020 y referente del triple salto, compartió la noticia en sus redes sociales con una imagen familiar junto a su marido y entrenador, Benjamín Compaoré, y su hija Lúa.

Ana Peleteiro confirma su segundo embarazo y se ausentará del Mundial de Tokio

Por medio de sus redes sociales, Peleteiro confirmó que la llegada del nuevo bebé es la razón por la que no participó en el reciente Campeonato de Europa por Equipos, celebrado en Madrid, aludiendo "causas personales" hasta el momento del anuncio.

"Y cuando menos nos lo esperábamos, vino la vida y nos demostró, una vez más, lo maravillosa e impredecible que es", escribió la deportista acompañada de fotografías familiares.

"Aún no sabemos casi nada de ti hijito, pero ya te amamos y deseamos con todo nuestro corazón", ha confesado la deportista.

Ana Peleteiro con su familia anunciando su segundo embarazo. Foto: Instagram

La Federación Española de Atletismo (RFEA) ya había respaldado su ausencia en el Europeo de Equipos, sin entrar en detalles, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado físico.

"Quiero dar explicaciones sin entrar en detalles porque aún no puedo, pero que todo está bien. Estoy bien, estoy sana y no estoy lesionada. Os lo contaré más adelante, pero es que ahora mismo no puedo. Y espero que me respetéis más adelante en ese sentido y quería mandaros un mensaje de calma"; afirmó entonces.

Una sorpresa para la pareja Compaoré-Peleteiro

En el plano más íntimo, Ana Peleteiro y su pareja, Benjamin Compaoré, sellaron su amor en septiembre de 2023 con una emotiva boda en Pontevedra, rodeados de familiares y amigos.

Poco después, la pareja vivió una experiencia única en África, donde celebraron una segunda ceremonia al estilo masái como parte de su luna de miel. En esta ocasión, Ana sorprendió con un vibrante sari azul con detalles plateados, muy distinto al elegante vestido blanco desmontable que lució en su primer enlace, creado por la diseñadora Lorena Fornoso.

Lo curioso es que, apenas tres meses atrás, la propia Ana había negado los rumores de un nuevo embarazo con su característico sentido del humor: “Tengo la barriga más plana que nunca”, comentó en sus stories de Instagram.

En ese momento, aseguraba que no tenían planes de ampliar la familia. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las sorpresas llegan sin avisar, y hoy la atleta gallega abraza con ilusión esta nueva etapa, combinando su faceta como madre con los retos que aún le esperan en el mundo del atletismo.