¿Dónde ver partido Boca Juniors vs Bayern Múnich desde EEUU por el Mundial de Clubes 2025?

El Hard Rock Stadium se alista para recibir a los fanáticos que presenciarán el Boca Juniors vs Bayern Múnich este viernes 20 de junio por el Mundial de Clubes 2025. El plantel 'Xeneize' del peruano Luis Advíncula tendrá una tarea complicada, ya que urgen de una victoria sí o sí para no quedar fuera de competencia y soñar con una eventual clasificación a octavos de final. Pero tumbarse al club alemán no será sencillo.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En el caso de 'Los Bávaros', llegan con un presente distinto, ya que llevan tres puntos y tienen mayores posibilidades de asegurar un cupo hacia la siguiente instancia del torneo, si en caso derrotaran al elenco argentino. Además, llegarán con el favoritismo de la afición, quienes los ven como triunfadores de este encuentro al cuadro que dirige el estratega Vincent Kompany. Si te encuentras en Estados Unidos y no sabes cuál es el canal y el horario para ver este partido, aquí te proporcionamos toda la información.

¿Dónde ver partido Boca Juniors vs Bayern Múnich desde EE.UU.?

Si te encuentras en Estados Unidos y no quieres perderte este partidazo entre Boca y Bayern hoy, viernes 20 de junio, aquí te brindamos las señales donde podrás sintonizarlo:

Desde Estados Unidos

Por Univision, DAZN, UniMás y TUDN.

En tanto, si estás establecido en México y no sabes donde ver el partido, aquí te presentamos las siguiente opciones de canales:

Desde México

Por Canal 5, TUDN y DAZN

¿A qué hora juega Boca vs Bayern en EE.UU. por el Mundial de Clubes 2025?

Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, podrás ver en vivo el partido entre Boca Juniors y Bayern Múnich por el Mundial de Clubes 2025 a partir de las siguientes horas:

Este (ET) : 21.00 p. m.

: 21.00 p. m. Centro (CT) : 20.00 p. m.

: 20.00 p. m. Montaña (MT) : 19.00 p. m.

: 19.00 p. m. Pacífico (PT): 18.00 p. m.

¿Cómo terminó el último partido de Boca Juniors por el Mundial de Clubes 2025?

El último partido de Boca Juniors, que también marcó su debut en el Mundial de Clubes edición 2025, celebrado en Estados Unidos, finalizó con un empate de 2-2 frente al Benfica de Ángel Di María. Hasta el momento, el equipo argentino suma solo un punto en el Grupo C, donde comparte grupo con el Bayern Múnich, Auckland City y el equipo portugués mencionado.