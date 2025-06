Michail Antonio vuelve al fútbol tras un accidente casi mortal: reaparece con Jamaica en Copa de Oro

El futbolista, que sufrió múltiples fracturas tras estrellar su Ferrari, compartió su experiencia sobre la cercanía de la muerte y su proceso de recuperación. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación.

Michail Antonio a la edad de 35 años se encuentra en un futuro incierto en el fútbol, pues su contrato con el West Ham expira pronto. Pero, su vuelta a la competición ya es la esperanza hecha realidad.

Michail Antonio volvió a jugar con la selección de Jamaica. Foto: AFP



Un accidente que cambió su vida

El 17 de diciembre de 2024, Michail Antonio vivió un momento que casi le cuesta la vida. Tras un accidente automovilístico su Ferrari quedó destrozado y él sufrió lesiones graves que requirieron cirugía de urgencia. En su primera entrevista tras el incidente, el delantero confesó: "Me di cuenta de lo cerca que estuve de morir...".



El relato de Antonio sobre el accidente revela la magnitud del suceso. "Estaba entre los dos asientos... parecía que iba a salir por la ventanilla. Mi pierna estaba completamente destrozada. Me sacaron y me pusieron una férula al lado del coche", recordó. A pesar de la gravedad de sus lesiones, su determinación por volver al fútbol nunca flaqueó.

El regreso a la competición

El lunes 16 de junio, Antonio hizo su esperado regreso al fútbol, saltando al campo con la selección de Jamaica en la Copa de Oro. La ovación del público en el Dignity Health Sports Park de California fue un momento emotivo, reflejando el apoyo que recibió durante su recuperación. "Fue difícil para mí", admitió, refiriéndose a su proceso de rehabilitación.



Su regreso no solo representa un triunfo personal, sino también un desafío contractual. Con su contrato con el West Ham expirando el 30 de junio de 2025, el futuro del delantero se encuentra en la cuerda floja. El club decidió no renovarle por el momento, lo que lo convierte en agente libre.

Un futuro incierto

La directiva del West Ham emitió un comunicado en el que subraya su apoyo a Antonio durante su recuperación. "No se tomará ni se anunciará una decisión formal sobre su futuro hasta que se considere el momento adecuado", afirmaron. A pesar de la incertidumbre, varios clubes mostraron interés en el delantero, lo que podría abrir nuevas oportunidades para él.

Desde su llegada al West Ham en la temporada 2015, Antonio anotó más de 80 goles como jugador de la Premier basado en su trayectoria, convirtiéndose en uno de los delanteros más importantes de su generación. Actualmente, y con 35 años, se deberá demostrar que él todavía puede competir al más alto nivel.