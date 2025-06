El regalo inesperado de Franco Colapinto a Messi que emocionó al crack durante la práctica del Inter Miami

El lunes, una imagen publicada por Colapinto en Instagram se volvió viral: el capitán de la selección argentina posó con un casco que el joven corredor utilizó durante su temporada en la Fórmula 2. El objeto, entregado como muestra de admiración, llevaba una dedicatoria del oriundo de Pilar: “Gracias por tantas alegrías y aprendizajes. Todo lo mejor”.

El delantero debutó con Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025, que se celebra en Estados Unidos, mientras que el piloto compitió en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 al mando de su Alpine en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

¿Por qué le dio Colapinto un regalo a Messi?

Este gesto correspondió al detalle que tuvo Messi en 2024, cuando le envió a Colapinto una camiseta de entrenamiento de la selección nacional autografiada. En ese entonces, el corredor celebró en video: “No lo puedo creer, la verdad, muchas gracias.

Como ves, me trajo mucha suerte. Tiene la firma del mejor del mundo. Yo esta camiseta la voy a encuadrar ya. Estoy súper feliz, agradecido a vos, Leo”. Desde entonces, el piloto no ha escatimado elogios hacia el campeón del mundo en Qatar 2022.

En lo competitivo, ambos deportistas enfrentaron desafíos. Inter Miami no logró imponerse en su primer partido del certamen y empató sin goles ante Al-Ahly de Egipto, a pesar de los intentos de Messi. Por su parte, Colapinto comenzó bien el fin de semana: clasificó 12° y avanzó dos posiciones debido a sanciones ajenas. Sin embargo, el rendimiento del A525 y una estrategia desfavorable lo relegaron al 13° lugar al finalizar la carrera.

El piloto explicó: “Una pena. Creo que teníamos un buen auto para hoy en aire limpio. Después, con aire sucio fue muy complicado; las gomas se gastaban mucho. No fue el fin de semana ni el domingo que esperábamos. Tuvimos bastante mala suerte con cómo se desarrolló la carrera. Si no, hubiéramos estado en los puntos. Hay que enfocarse en lo que viene y rescatar todo lo positivo”.

También cuestionó la táctica elegida: “Con el auto estuve bien. Creo que fue una mala estrategia. Definitivamente, la otra estrategia fue mucho más rápida. Eso fue lo que me dejó fuera de los puntos. No fue por la parada temprana, sino por el tráfico generado por los compañeros de otros equipos, que se quedaron afuera esperando a que pasáramos para frenarnos. Esa jugada táctica nos perjudicó. Los que estaban adelante, como Sainz, Ocon y Tsunoda —quienes no pararon o lo hicieron muy tarde— salieron delante de nosotros tras su parada”.

De cara al futuro, Colapinto anticipó lo que se viene en el calendario: “Hay que ver cómo nos va, porque son circuitos que dependen mucho del motor. Acá se vio lo vulnerable que estamos en las rectas. Hay que enfocarse en lo que viene. Este fin de semana dimos un pequeño paso adelante en general, así que debemos mantener eso y mirar hacia el futuro”.