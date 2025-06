El fichaje de Christian Cueva por Emelec ha generado gran expectativa en el fútbol ecuatoriano. Iván Hurtado, exfutbolista y bicampeón con el club, ha dejado claro que el mediocampista peruano debe demostrar su calidad desde el primer momento. Después de recuperar su mejor nivel en Cienciano del Cusco, 'Aladino' deberá replicarlo en su travesía por el 'Bombillo'.

La llegada de Cueva al equipo guayaquileño se produce en un contexto de altas expectativas por parte de los hinchas, quienes ven en él la posibilidad de un renacer para la institución. Hurtado, en su análisis, enfatiza que no hay lugar para excusas y que el jugador debe lucirse en cada partido.

Exmundialista con Ecuador exige alto nivel a Cueva en Emelec

Christian Cueva ha causado revuelo en Ecuador con su fichaje a Emelec. Lo que comenzó como una controversia entre Cienciano y el club norteño se ha transformado en una celebración para los hinchas del ‘bombillo’. El mediocampista peruano ya se encuentra en Ecuador, donde fue presentado oficialmente y tuvo la oportunidad de conocer el Estadio George Capwell, su nueva casa.

Iván Hurtado, conocido como ‘Bam Bam’, ha sido claro en su mensaje hacia Cueva. En el programa ‘La Banda’ de El Canal del Fútbol, advirtió que, a pesar del recibimiento especial que ha tenido, el jugador debe demostrar su calidad en la cancha.

"Si le hacemos una buena novela (a Cueva), un protocolo, es bueno, se lo merece. Pero así con todo lo que se le prepara, en la cancha tiene que demostrar, no hay excusa, no es que tenemos que decir que hay que darle tiempo, que no está adaptado. Para mí, el buen jugador en todo momento tiene que lucir, no hay que no, que la cancha está así, el buen jugador tiene que mostrar la calidad siempre"

Célico habla sobre la llegada de Cueva a Emelec

Jorge Célico, entrenador de Emelec, también ha compartido sus impresiones sobre el nuevo fichaje, destacando la importancia de Cueva en el esquema del equipo. Con un primer partido programado para el 21 de junio, la presión está sobre el ‘10’ peruano.

Célico, quien dirigirá a Cueva en Emelec, ha compartido su visión sobre el jugador. En una conversación con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, destacó que Cueva ha estado entrenando bien, aunque el clima de Guayaquil le ha presentado un desafío.