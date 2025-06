Pochettino estalla contra Christian Pulisic por rechazar jugar Copa Oro con EEUU: "No es mi problema entenderlo"

No aguantó más. El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, respondió de forma contundente a las declaraciones recientes de Christian Pulisic, delantero estrella del AC Milan, que lo acusó de dejarlo fuera de la convocatoria para dos amistosos previos a la Copa Oro 2025. El argentino dejó entrever que el jugador pretendía "dictarle el plan" y aseguró que "no era su problema" entender los suyos.

Pulisic es una de las ausencias más notables en el Team USA que disputa el máximo torneo de selecciones de Concacaf, y que debutó el último domingo 15 de junio con un arrollador 5-0 sobre Trinidad y Tobago. El jugador había manifestado que "no comprendía" la decisión del técnico, quien no aceptó su propuesta de jugar los amistosos ante Turquía y Suiza, pero ausentarse de la Copa Oro.

El descargo de Mauricio Pochettino contra Christian Pulisic

"Los jugadores deben escuchar y apegarse a nuestro plan. No pueden dictar el plan. Lo más importante es que expliquemos por qué decidimos no incluirlo en los dos amistosos. Y si tienen algún problema, no, no es mi problema entenderlo. Cuando firmé mi contrato con la federación, soy el entrenador principal. No soy un maniquí", aseveró Mauricio Pochettino en rueda de prensa el último sábado 14.

Pulisic tenía la intención de jugar solo los dos amistosos de EE. UU. y luego salir de la concentración para tomarse un descanso tras una temporada de 120 partidos con el AC Milán de Italia, según indicó el futbolista al podcast Call It What You Want de CBS Sports. No obstante, el exDT de Tottenham y PSG aseguró que "era parte de nuestro plan original" que también estuviese en el campeonato de selecciones.

"Es cierto que quería venir para participar en los dos amistosos… (pero) para nosotros, la Copa Oro es un torneo importante. Sí, fue mi decisión, fue nuestra decisión no incluir a Pulisic en los dos amistosos, y punto. Nuestra decisión fue optar por los jugadores que desean competir. Es un buen jugador, sí; pero para mantener ese título, debe ofrecer un rendimiento constante", agregó Pochettino.

Leyendas del USMNT respaldan a Pochettino contra Pulisic

Landon Donovan, figura histórica de la selección de Estados Unidos, apoyó la decisión de Mauricio Pochettino tras excluir a Christian Pulisic. "Pochettino no podía quedarse callado. No puede dejar que su mejor jugador lo pase por encima así nomás. Tenía que responder", sostuvo el exjugador en la previa al debut de los Yanks en la Copa Oro.

Una posición similar fue la de Alexi Lalas, mucho más crítico con el estratega, pero insistente en la importancia de la cohesión del grupo: "No siento pena por Pochettino, pero era importante que se plantara y dejara claro que ningún jugador está por encima del equipo", declaró el retirado defensa que, al igual que Pulisic, pasó por la Serie A italiana, pero con el Padova en la campaña 1995-96.

Próximos partidos de Estados Unidos en la Copa Oro 2025

Estados Unidos vs Arabia Saudita - Jueves 19/06 - 6.00 p. m. (ET de EE. UU.) - Q2 Stadium, Austin (TX)

Estados Unidos vs Haití - Domingo 22/06 - 7.00 p. m. (ET de EE. UU.) - AT&T Stadium, Arlington (TX)

De terminar la primera fase como uno de los dos mejores del grupo D, Estados Unidos disputaría los cuartos de final ante el primero o segundo del grupo A, donde están México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana. Dicho encuentro se llevaría a cabo el 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.