Panamá vs Guadalupe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Copa de Oro Concacaf?

Panamá forma parte del grupo C de la Copa de Oro Concacaf. Foto: X/Panamá

Panamá contra Guadalupe se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 16 de junio por la fecha 1 de la Copa de Oro Concacaf. El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo en el Dignity Health Tennis Center, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal de YouTube de la Concacaf y Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En el contexto del torneo, Panamá, actual subcampeón, se prepara para iniciar su camino de regreso a la final. Por otro lado, Guadalupe tiene como objetivo volver a la fase de eliminación directa, algo que no logra desde la edición de 2009.

Panamá vs Guadalupe: ficha del partido

Partido Panamá vs Guadalupe ¿Cuándo? Lunes 16 de junio del 2025 ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Disney Plus Premium ¿Dónde? Dignity Health Tennis Center

¿A qué hora juega Panamá vs Guadalupe?

En suelo peruano, el choque entre Panamá vs Guadalupe por la fecha 1 de la Copa Oro empezará a las 6.00 p.m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México y Panamá: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p.m.

Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Panamá vs Guadalupe?

La transmisión del Panamá vs Guadalupe por la fecha 1 de la Copa de Oro Concacaf estará a cargo de Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo por la cobertura del YouTube oficial de Concacaf.

Panamá vs Guadalupe: historial de enfrentamientos

El primer enfrentamiento se llevó a cabo el 5 de julio de 2009 en la fecha 1 del Grupo C en el Coliseo de Oakland. La victoria fue para Guadalupe con un marcador de 1-2, gracias a los goles de Loic Loval y de David Fleurival a los 42 minutos. Por su parte, Nelson Barahona anotó para los panameños a los 68 minutos.

En el segundo juego de la fecha 1 del Grupo C, que tuvo lugar el 7 de junio de 2011 en el Ford Field de Detroit, se registró una victoria panameña por 3-2. Los goles del equipo panameño, conocido como los "canaleros", fueron anotados por Blas Pérez a los 29 minutos, Luis Tejada a los 32 minutos y Gabriel Gómez a los 57 minutos. Por otro lado, Brice Jovial marcó para el equipo de Guadalupe en dos oportunidades.