Acusan a Antonio Brown de intento de homicidio: excampeón del Super Bowl es buscado por la policía en Miami

Antonio Brown, exreceptor de la NFL con paso por equipos como Pittsburgh Steelers y Tampa Bay Buccaneers, es buscado por la policía del condado de Miami-Dade tras ser acusado de intento de homicidio con arma de fuego, por disparar contra uno de los asistentes a una velada de boxeo celebrada en mayo, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

Brown, quien fue campeón del Super Bowl 2021 con los Bucs, presenciaba un evento de "celebrity boxing" en el barrio de Little Haiti la madrugada del 16 de mayo, cuando le arrebató el arma a un guardia de seguridad y disparó contra un individuo con quien había tenido una riña minutos antes, según el reporte judicial. Testigos e imágenes de las cámaras de seguridad corroboran esta versión, de acuerdo con la policía.

La víctima quedó herida en el cuello y fue trasladada al Hospital Aventura, mientras que Brown fue detenido y liberado poco después. Las autoridades no encontraron armas al momento de registrar al exjugador, pero si hallaron dos casquillos usados y una funda de pistola vacía.

"En relación con el evento de boxeo de anoche, varios individuos me atacaron e intentaron robarme mis joyas y causarme daño físico. Contrariamente a lo que se ve en algunos videos, la policía me detuvo temporalmente hasta que recibió mi versión de los hechos y luego me liberó. Regresé a casa esa noche y no me arrestaron", señaló Antonio Brown en su cuenta de X tras el incidente.

La policía de Miami-Dade exige el pago de una fianza de 10.000 dólares y que el deportista cumpla arresto domiciliario hasta que inicie el juicio.

Los antecedentes de Antonio Brown y su caída de la NFL

Aunque en su momento fue uno de los receptores más destacados de la NFL, Antonio Brown se vio involucrado en una serie de escándalos que fueron mermando su carrera en el fútbol americano. Tras alcanzar el Super Bowl 2011 -que perdió ante Green Bay Packers- y jugar siete Pro Bowls con Steelers, tuvo una serie de conflictos con el entonces QB Ben Roethlisberger que lo llevò a abandonar el equipo en 2019.

En esa última campaña con el Black and Gold, 'AB' fue denunciado por arrojar muebles desde una ventana y poner en peligro la vida de un niño de un año y 10 meses. En 2019, el receptor pasó a los Oakland Raiders y ese mismo año fue acusado de conducir a alta velocidad, así como de agresión sexual contra dos mujeres.

A inicios de 2020, Brown y su entrenador Glenn Holt enfrentaron cargos por robo agravado al atacar al conductor de un camión de mudanza. Ese año, el exjugador pasó a Buccaneers, y al año siguiente abandonó subitamente un juego contra los Jets, quitándose su uniforme y saliendo del campo de juego. En 2022, fue denunciado por acosar a una mujer en un hotel de Dubai, así como por violencia doméstica contra su expareja.

Para 2023, ya alejado de los emparrillados, Antonio Brown aseguró que su comportamiento errático se derivaría de una encefalopatía traumática crónica (CTE) que habría sufrido durante su tiempo en la NFL.