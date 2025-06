Cristiano Ronaldo asegura que el sueño es su mejor arma: así cuida su cuerpo a los 40 años

En una entrevista para el podcast de Whoop, Cristiano Ronaldo, el delantero portugués y considerado uno de los mejores jugadores del mundo, profundizó en los métodos que emplea para conservar su bienestar físico y mental.

Entre todos, destacó el valor del descanso adecuado: “Lo más importante que tengo es el único momento del día en que puedes recuperarte y poner todo en su sitio. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud”, explicó.

Durante la conversación, el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United detalló su hábito nocturno: se acuesta entre las 23.00 y las 00.00 horas, y despierta alrededor de las 8.30 o 8.45.

La rutina de sueño de Cristiano Ronaldo para cuidar su cuerpo

A pesar de sus múltiples compromisos deportivos y comerciales, Ronaldo ha desarrollado un sistema que le permite mantener su rutina de sueño. Si se acuesta más tarde de lo habitual, también retrasa la hora en que se levanta. “Cuando me acuesto una hora más tarde, me levanto también una hora más tarde. Lo más importante es la constancia”, sostuvo.

El jugador, que aún no contempla el retiro, subrayó que con la edad es fundamental ser más riguroso con el cuidado del cuerpo. “Cuando eres joven, piensas que vas a vivir para siempre y que vas a tener energía sin fin; crees que eres indestructible".

"Con los años y tengo un gran ejemplo en el fútbol, donde la exigencia física es altísima tienes que saber manejarlo, ser inteligente y actuar de manera diferente”, concluyó.

Admitió que las noches de viaje o los partidos afectan negativamente su descanso. “No me gusta cuando viajo o cuando tenemos partidos por la noche, porque mi cuerpo tiembla y la calidad del sueño no es la misma. Pero hay que buscar un equilibrio para que no se afecte el tiempo de descanso”, dijo.