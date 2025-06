La selección peruana se encuentra en la etapa final de preparación para su enfrentamiento contra Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. En este contexto, el seleccionador Óscar Ibáñez ofreció detalles sobre el equipo y sus expectativas, pero un comentario desafortunado desde fuera de la sala de prensa generó un revuelo inesperado. Durante una parte de la conferencia, un periodista consultó al técnico si las imágenes de Sergio Peña en una discoteca habían influido en su elección del once titular de Perú. Sin embargo, la interrogante fue interrumpida por una voz en el fondo.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Este hecho no tardó en generar diversos cuestionamientos. Uno de los que se refirió a ello fue el comentarista deportivo Eddie Fleischman, quien no tardó en pronunciarse en su programa deportivo 'Full Deporte'.

Eddie Fleischman se mostró en contra de lo ocurrido en la Videna

Fleischman expresó su desacuerdo con el comportamiento de algunos involucrados en el incidente. El comunicador defendió la legitimidad de las preguntas realizadas por los periodistas y cuestionó la reacción de quienes interrumpieron la conferencia.

"Es un jugador de la selección. Está investido por la convocatoria, por ser integrante de la representación nacional de nuestro fútbol. Se supone que eso conlleva ciertas normas de conducta. Yo me pregunto si un periodista va y le pregunta al técnico profesor, algo cambia en su criterio porque salieron esas imágenes. No es una pregunta que pueda ser considerada ‘huevadas’, porque si nosotros estamos en un medio en el que la disciplina es un tema sensible", comentó.

El presentador de TV precisó que la pregunta no intentaba acusar a Sergio Peña y remarcó que no se puede estar gritando ese tipo de cosas, menos en la Videna.

"Nadie ha acusado a Peña. Nadie ha dicho que Peña se extralimitó, que no tiene derecho a salir, que no tiene derecho a tomarse una cerveza. Todo lo que se le preguntó al técnico fue si algo cambia en sus planes, porque hay algunos técnicos que podrían decir no lo hago arrancar. No puedes estar vociferando así ante los medios de comunicación del mundo. El entrenador está respondiendo una conferencia de prensa y de repente uno de sus pupilos sale a defenderlo, vociferando una grosería", apuntó.

Interrumpen pregunta a Óscar Ibáñez sobre salida nocturna de Sergio Peña

El hecho ocurrió este jueves 5 de junio en la previa del último entrenamiento de la selección peruana en la Villa Deportiva Nacional antes de su viaje a Barranquilla.