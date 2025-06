Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, despeja dudas sobre la presunta llegada de la armadora mexicana Paola Rivera al conjunto blanquiazul. En los últimos días, la voleibolista de Regatas fue vinculada con las íntimas, pero ella misma se encargó de desmentir cualquier relación a través de sus redes sociales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La exvoleibolista se encuentra en la fase final de la conformación de su plantel para la próxima temporada, pero ha decidido mantener en secreto los nombres de los refuerzos. Sin embargo, no ha dudado en abordar los rumores que han surgido en torno a posibles fichajes, especialmente en relación a Rivera. Asimismo, se refirió a la posible contratación de la brasileña Tandara Caixeta.

PUEDES VER: Conmebol multó a Segundo Castillo por hacer publicidad con extravagante traje que usó en la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe y su firme comentario sobre el vínculo de Paola Rivera y Alianza

En cuanto a Paola Rivera, armadora de Regatas Lima, Uribe también abordó la controversia que ha surgido en redes sociales. Rivera fue vinculada a Alianza Lima tras la salida de la brasileña Marina Scherer, quien se trasladó a España.

Sin embargo, la jugadora desmintió cualquier vínculo con el club a través de su cuenta de Instagram, afirmando: "¡Hola a todos! Quiero comunicar que no tengo vínculo alguno con Alianza Lima. En este momento estoy enfocada en descansar y pasar tiempo de calidad con mi familia".

Uribe, al ser consultada sobre el posible fichaje de Rivera, reiteró que no tiene conocimiento de la jugadora y que la oficina de marketing será la encargada de oficializar las nuevas incorporaciones. “Yo ni la conozco, solo que a mí me quieren sacar información y la oficina de marketing es la que se va a encargar de oficializar las nuevas incorporaciones”, comentó en el programa 'Puro Vóley'.

Cenaida Uribe se refirió a la posible llegada de Tandara Caixeta a Alianza

La subgerenta de Alianza Lima, Cenaida Uribe, se refirió a la situación de Tandara Caixeta, una destacada voleibolista brasileña de 36 años. A pesar de los rumores que circulan en Brasil, Uribe afirmó: “Lo publican en Brasil, ¿Te puedes imaginar?, me llama la gente de Osasco y me pregunta ‘¿Es verdad?’, yo les digo que no la conozco, no he hablado con ella, es mentira, Tandara no”.

Tandara, quien ha tenido una carrera exitosa en el voleibol, incluyendo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha estado fuera de las canchas debido a una sanción de cuatro años por un positivo en un control antidopaje. Esta situación ha generado aún más incertidumbre sobre su futuro en el deporte.