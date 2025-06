Desde que asumió el mando de la selección paraguaya a mediados del 2024, el técnico Gustavo Alfaro ha sabido meterse a la hinchada al bolsillo. Además de los buenos resultados conseguidos por su equipo en las eliminatorias al Mundial 2026, el DT se ganó el favor de la afición con sus palabras y acciones, como el gesto que tuvo en su más reciente conferencia de prensa con un fotógrafo que se había desmayado.

Este miércoles 4 de junio, justo cuando respondía la última pregunta de la rueda de prensa previa al partido ante Uruguay, Alfaro interrumpió de forma súbita su conversación con los medios para auxiliar a un periodista que perdió el conocimiento. El seleccionador se levantó de su asiento y de inmediato ayudó a que el hombre pudiera restablecerse, lo cual consiguió al cabo de pocos minutos.

El afectado fue Carlos Cabrera, comunicador del portal Pasión Guaraní de Buenos Aires, quien había regresado a su país para una cobertura especial del juego frente a la Celeste. Pocas horas después, brindó su testimonio acerca del inusual momento que le tocó vivir.

"Gracias al 'profe' Alfaro. Increíblemente, cuando recuperé la conciencia lo primero que vi es que él estaba ahí, asistiéndome. Eso tiene un significado muy grande porque, la verdad ver al profe, con lo nervioso que estaba por la situación… Fue un momento en el que me sentí mal y, bueno, cuando pude abrir los ojos vi al 'profe' Alfaro preocupándose por la situación", contó Cabrera en diálogo con la radio Monumental AM 1080 de Paraguay.

"(Cuando desperté) lloré, me quebré y le dije lo que sentía, lo que quería decirle. Él estuvo en todo momento, me dijo que necesitaba que yo me recupere. Me dijo unas palabras muy lindas", agregó el fotógrafo.

¿A qué hora juega Paraguay vs Uruguay?

El partido entre Paraguay y Uruguay, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas, se jugará este jueves 5 de junio desde las 10.00 p. m. (hora paraguaya y uruguaya). El estadio Defensores del Chaco, de Asunción, albergará el compromiso.