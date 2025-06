Iker Casillas generó gran revuelo entre los hinchas y la prensa deportiva española con uno de sus últimos mensajes compartidos a través de las redes sociales. El exportero español, campeón del mundo con su selección en Sudáfrica 2010, dejó un intrigante aviso en una historia de Instagram, pero al poco tiempo lo borró y provocó confusión total entre sus hinchas.

Hasta el momento, el exguardameta no ha salido a aclarar a qué se refería con sus enigmáticas palabras. Sus seguidores, en tanto, especularon con la posibilidad de que se trate de algún secreto personal, a juzgar por los 30 años en los que mantuvo silencio, según refirió el propio exjugador.

¿Qué decía el mensaje publicado por Iker Casillas?

"Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista se lo he contado a muy pocos, pero creo que es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí", se lee en el mensaje borrado por Casillas.

Entre los cientos de comentarios que trataban de dar con la respuesta al misterio, el famoso estadístico Mister Chip también se pronunció. El popular personaje, sin embargo, solo avivó aún más la intriga con su participación. "Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase", escribió el también comentarista deportivo.

Este es el mensaje compartido por Iker Casillas en sus redes sociales. Foto: captura de Instagram

¿A qué se dedica Iker Casillas?

Hoy en día, la exfigura del Real Madrid sigue vinculada a la institución merengue a través de la Fundación que tiene el equipo. Además, es presidente de un equipo en la Kings Keague, suele ser invitado a transmisiones deportivas y también ha incursionado en el rubro tecnológico.