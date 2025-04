Un saldo de cinco expulsados dejó el partido más reciente de Sport Boys, ante Cienciano, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025. Los ánimos dentro de la cancha del estadio Miguel Grau estuvieron caldeados, pero también fuera de ella, incluso finalizado el compromiso. Prueba de ello fue la tensa discusión que sostuvieron el entrenador de la Misilera, Cristian Paulucci, y el conductor radial Silvio Valencia.

En un momento de la conferencia de prensa, el comunicador le preguntó al técnico si había escuchado los rumores acerca de su posible salida del cargo. Cuando el estratega respondió que no consumía la información de la prensa deportiva local, Valencia cuestionó su conocimiento del fútbol debido a este hecho, actitud que provocó la molestia del DT.

¿Qué le dijo Cristian Paulucci a Silvio Valencia?

"Yo no puedo estar pensando en lo que dicen ustedes, no escucho ninguna radio, así que digan lo que quieran. Yo veo, analizo a los rivales, no estoy pendiente de lo que ustedes dicen", fueron las ácidas palabras de Paulucci a su interlocutor.

La insistencia del conductor llegó a tal punto que el argentino tomó sus preguntas como un intento de "ningunearlo", por lo cual no dudó en sacarle en cara sus campeonatos ganados y le cuestionó qué había logrado él. "Me quieres ningunear y tengo cinco campeonatos: tres como asistente y dos como principal. ¿Usted ganó algo? Más respeto, por favor", expresó el 'Chimi', como es conocido en su país natal.

Finalmente, Paulucci zanjó la charla exigiéndole al comunicador investigar más acerca de su trabajo. "No me importa, los que me importan son ellos (los jugadores). Yo trabajo. Averigüe y lea un poco más", indicó.

¿Cómo quedó el último partido de Sport Boys?

El juego más reciente del cuadro rosado terminó en un empate 2-2 frente a Cienciano. Los chalacos lograron igualar el marcador pese a que estaban 2-0 abajo gracias a los tantos de Luis Urruti y Alejandro Hohberg, de penal. En 9 partidos disputados, el equipo de Cristian Paulucci ha sumado 12 puntos fruto de tres victorias, tres empates y tres derrotas.