¿A qué hora juegan Olimpia vs Libertad EN VIVO y dónde ver el partido por la Primera División de Paraguay?

¿A qué hora juega Olimpia vs Libertad EN VIVO Y EN DIRECTO por la Primera División de Paraguay? El clásico paraguayo está pactado para jugarse este miércoles 21 de mayo desde las 5.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Defensores del Chaco y será transmitido por la señal de Tigo Sports. Además, podrás seguir este y todos los partidos de hoy de manera online a través de La República Deportes.

La jornada 20 del torneo Apertura 2025 promete un desenlace vibrante. Libertad (primero con 37 puntos), Cerro Porteño (segundo con 34 unidades) y Guaraní (tercero con 32 unidades) jugarán sus encuentros al mismo tiempo este miércoles 21 de mayo debido a la posibilidad de que el equipo de Tuyucuá se corone campeón.

De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuando existe la chance de definir un título, los partidos de los equipos involucrados deben disputarse simultáneamente.

¿A qué hora juega Olimpia vs Libertad?

El Olimpia vs Libertad está programado para las 5.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 4.30 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (jueves 22 de mayo).

¿Dónde ver Olimpia vs Libertad?

El enfrentamiento entre Olimpia vs Libertad por la fecha 20 del Torneo Apertura será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. En Argentina, se podrá seguir por DIRECTV.

¿Cómo ver Olimpia vs Libertad en Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

Olimpia vs Libertad: historial

Ambos equipos se han enfrentado en 77 partidos. Libertad lidera el historital con 33 triunfos, mientras que Olimpia registra 23 triunfos. De este total, han empatado 20 veces.

¿Cómo ver Olimpia vs Libertad ONLINE?

Si no quieres perderte el Olimpia vs Libertad por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports o mediante el aplicativo Tigo Sports app (solo en Paraguay). En el caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.