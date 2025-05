Roberto Mosquera y Pedro García tuvieron un fuerte altercado la noche del último jueves 15 de mayo. El entrenador fue el invitado especial del programa 'Fútbol excitante', el cual es dirigido por Julio Peña y el exreportero de Movistar Deportes. Casi al término de la entrevista, el popular 'Mous' se incomodó con una de las preguntas de García y procedió a retirarse del set en vivo. Horas después de este episodio, el periodista contó a detalle lo que sucedió con el DT.

En el espacio digital 'Doble Punta', García Corcuera considera que la actitud de Mosquera fue desatinada. "Me parece que la pifió. No lo tomé personal, pero la pifió", dijo el comunicador. Además, señaló que conversó con el director técnico por WhatsApp tras protagonizar una tensa discusión.

Pedro García responde a Roberto Mosquera tras pelearse en vivo

"Lo que tenía que decir, ya se lo dije. Todo bien. A Roberto Mosquera lo estimo, me parece un capo, es un amigo. No sé por qué le paso eso. Mi lectura es que lo que él estaba hablando al final era un poco intenso. Yo pensé que estaba jod***", dijo en un principio.

Eso sí, Pedro García aclara que la entrevista fue llevada de la mejor manera, pero hubo un momento en el que Mosquera se incomodó. "Lo respeto y lo admiro. Yo creo que se brindó a la conversación, permitió algunas preguntas que no eran de fútbol. Después, todo transitó muy bien. Al final, en cierto punto, me permití decirle que percibía un tono con dolor (en sus declaraciones). Es la pregunta que hice en vivo y la habría hecho en una charla fuera de cámaras. Él se molestó en ese punto. Ni bien comencé a formularla levantó el pie", agregó.

En adición, el periodista contó que charló con el DT por teléfono para dejar las cosas claras, pues se conocen desde hace tiempo. "La charla debe incluir sus colores y sus grises. Pero él no permitió que se haga la pregunta y se achoró. No entendí y hasta ahora no lo entiendo. Al final de la jornada, me quedé con Julio Peña (su compañero de panel) y le escribí unas líneas a Roberto. Yo creo que no debió decir esa parte. Lo lamenté por dos motivos: porque la charla había sido deliciosa y porque al final se perturbó, se enmie**** por una tontería. Me subestima y se equivoca feo pensando que le iba a hacer una pregunta malintencionada. Lo conozco 30 años. Él sabe que nunca he sido jod***", enfatizó.

Pedro García asegura que notó "achorado" a Roberto Mosquera

En un momento de su descargo, Pedro García reveló que lo notó ciertamente "achorado" a Roberto Mosquera durante distintos momentos de la entrevista. A pesar de todo lo sucedido, pidió las disculpas correspondientes si alguna interrogante lo incomodó.

"Si la pregunta fue extensa, que dé clases de cómo se pregunta. No me puede decir que lo hago por un like, lo hago por ser feliz. No me moviliza eso del like. La pifió toda, no le reclamo nada (…) Si una pregunta le incomodó, le pido disculpas. Algo salió mal", mencionó.

"Yo noté, en un par de momentos, me llamó la atención que lo noté medio achorado conmigo de broma. Fiel a su estilo, metió un par de bromas gratis. Pero pensé que era una broma, tengo correa. No arrugo ni me ca**. Ahora, ese par de bromas pasaron desapercibidas por una gran charla", sentenció.