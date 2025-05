Padre de David Benavidez señala por qué Canelo Álvarez evitaría pelear contra su hijo: "Me hace sentir feliz"

Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez son dos de los grandes rostros del boxeo en la actualidad, y por ello miles de aficionados al deporte de los guantes ansían ver un combate entre ambos. No obstante, este choque de trenes del libra por libra no se daría pronto, de acuerdo al padre del 'Bandera Roja', José Benavidez, quien señaló los intereses económicos del tapatío como principal obstáculo para dicho combate.

Ni Álvarez ni Dmitry Bivol, campeón absoluto de los semipesados, han mostrado mayor interés en retar al 'Monstruo mexicano', y por ello su padre tuvo duros calificativos hacia ambos pugilistas. No obstante, lejos de que esta noticia le preocupe por el futuro de su hijo, asegura que "le hace sentir feliz".

¿Qué dijo el padre de David Benavidez sobre 'Canelo' Álvarez?

En una visita al entrenador Nacho Beristáin en el Romanza Gym, José Benavidez descartó que 'Canelo' tenga miedo de enfrentar a su hijo David, sino que un motivo sería monetario y que, además, tanto Álvarez como Bivol se cuidarían ante una pelea de alto riesgo.

"Es lo que quisiera saber. Canelo dice que no le ofrece nada, que no le ha peleado a nadie, que no es campeón, pero si le dan 200 millones de dólares lo pelea. Entonces, para mí eso me hace sentir feliz, porque creo yo que, al final del día, sienten que es una pelea muy difícil, una pelea donde pueden perder, y creo que eso es precaución. Yo creo que ningún peleador tiene miedo de pelearle a otro, pero respetan y miran que no son peleas fáciles", detalló, según cita el medio especializado Izquierdazo.

Cabe mencionar también que 'Canelo' y Benavidez compiten actualmente en categorías diferentes. El tapatío se mantiene como campeón unificado del peso supermediano tras su victoria sobre William Scull en un criticado combate, y ahora se prepara con miras al duelo contra Terence Crawford del mes de septiembre. Por su parte, el 'Bandera Roja' recibió el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luego que Dmitry Bivol se negara a comprar la pelea obligatoria ante él.

¿Quién será el próximo rival de David Benavidez?

David Benavidez, quien llega de derrotar por decisión unánime a David Morrell el último 1 de febrero, aún analiza quién podría ser su siguiente rival. Las opciones incluyen Callum Smith, Anthony Yard y Gilberto 'Zurdo' Ramírez, en una velada que tendría lugar este mes de octubre.

"Queremos darle buenas peleas al público que sabe de boxeo, también peleas emocionantes, peleas donde hay sangre, peleas donde vas a arriesgar, dejas tu corazón y es lo que nosotros pensamos. Para llegar a hacer historia tienes que hacer esas peleas, peleas duras. Nosotros venimos de la nada, sin saber nada de boxeo, pero si queremos estar en el Salón de la Fama, entonces queremos arriesgar y dar buenas peleas", sentenció José Benavidez.