La reciente victoria de Universitario sobre Barcelona SC en la Copa Libertadores 2025 generó una fuerte reacción en la prensa ecuatoriana, especialmente en la voz de Xavier Coello, periodista de ‘Fútbol 17’. Durante la transmisión del partido, Coello expresó una opinión que causó revuelo al minimizar el nivel del equipo peruano con el calificativo de ‘chimichurri’ que no pasó desapercibido por la audiencia ni por los medios locales.

La derrota del club guayaquileño no solo puso en aprietos su clasificación en la competición continental, sino que también expuso una crisis de confianza en su plantel y cuerpo técnico. En un contexto de alta exigencia, los cuestionamientos hacia Barcelona SC aumentan, mientras Universitario reafirma su potencial competitivo en torneos internacionales.

Periodista ecuatoriano enfurece en vivo y menosprecia a Universitario

En plena transmisión del encuentro disputado en Lima, Xavier Coello mostró su frustración ante el desempeño de Barcelona SC, pero su comentario más recordado fue el que dirigió al rival peruano. El periodista calificó a Universitario como un “equipo chimichurri”, un término que en el país norteño se usa para referirse de forma despectiva a un conjunto sin mucha solidez o con un nivel cuestionable.

“No hay derecho, Barcelona SC no tiene juego colectivo, no juega a nada. Está perdiendo con un equipo chimichurri (cagón) como es el Universitario de Deportes, que tampoco ha hecho gran cosa, y en el último segundo, cuando ya estaba por expirar el primer tiempo, cara… no te puedes dejar hacer un gol cuando el partido está por acabar en los primeros 45 minutos”, apuntó el comunicador.

“Falta de concentración de los jugadores, falta 15-20 segundos, no puedes dejarte meter un gol. No hay derecho de lo que estamos viviendo, así no se puede, señores. Tienen una camiseta que acaba de cumplir 100 años de historia. No hay derecho que la mancillen de aquella forma y ya no quiero hablar más porque sino insulto a alguien aquí”, sostuvo Coello visiblemente furioso.

Prensa de Ecuador fulmina a Barcelona tras derrota ante Universitario

Más allá de la polémica generada por el periodista, el análisis del partido realizado en Ecuador no favorece a Barcelona SC. Diversos medios nacionales manifestaron su decepción con el desempeño del equipo contra Universitario y catalogaron la derrota como un paso grave hacia la eliminación prematura de la Copa Libertadores 2025.

“Nueva decepción: Barcelona SC, al borde de la eliminación en Copa Libertadores tras derrota ante Universitario de Deportes”, “BSC no está para la Libertadores: ¡La U deja agonizando a Barcelona como último de su Grupo!”, “BSC quedó al borde de la eliminación en la Libertadores”, fueron algunos de los titulares que se publicaron el último miércoles.