Fabián Bustos afronta un momento crítico en Olimpia. Luego de sufrir una remontada ante Peñarol en Uruguay, el gigante paraguayo quedó eliminado de la Copa Libertadores y sin chances de acceder al repechaje de la Copa Sudamericana. En medio de este panorama, la prensa reportó que habrá una purga de jugadores con miras a la segunda parte de la temporada.

La reciente caída del 'Decano' no solo generó preocupación entre sus aficionados, uno de los que se pronunció al respecto fue Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de la institución.

Olimpia tendría purga de jugadores tras fracasar en Copa Libertadores

De acuerdo al periodista Jorge Chipi Vera, existe muchos cuestionamientos hacia los jugadores que conforman el plantel de Olimpia. En ese sentido, el comunicador remarcó que en la próxima semana se anunciará la partida de algunos.

"La información que tenemos es entre 3 y 5 jugadores. Hay una calentura enorme con este plantel de jugadores. Habrá rescisión de contrato la próxima semana. El tema en Olimpia está caliente. No solo me hablaron de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Me dijeron que los jugadores regalaron el Apertura. Regalaron el partido contra General Caballero estando a 4 puntos de la punta (...). Vamos a tener la próxima semana información sobre resiciones de contratos", manifestó en el programa Cardinal Deportivo.

Presidente honorario de Olimpia sobre el futuro de Fabián Bustos

Por su parte, Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, lamentó que el club quedé afuera de todas las competiciones. Asimismo, consideró que no es el momento para hablar del futuro de Fabián Bustos.

"En 4 días perdimos todo. Es un semestre perdido. Ahora hay que hacer una buena pretemporada en julio, ponermos bien en la parte física. Anoche, en el segundo tiempo, hubo un declive en la parte física. Por supuesto que lo vamos a sentir en el segundo semestre en la parte económica (...)", manifestó.

"En cuanto a las decisiones, es una cuestión de la dirigencia del club. Indudablemente, algunas figuras no han rendido con la eficacia quese esperaba. No he podido hablar con la dirigencia del club, pero en estos momentos no se pueden tomar decisiones en caliente (...). Creo que aún no es el tiempo suficiente para poder examinar el rendimiento de DT Fabián Bustos, él llegó en plena competencia. Me parece prematuro plantearse esa pregunta", concluyó.