Sporting Cristal defraudó a sus miles de hinchas que colmaron el Estadio Nacional de Lima para el partido ante Cerro Porteño. El club rimense perdió ante el Ciclón y prácticamente se quedó sin chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, situación que desencadenó el enojo de sus aficionados en redes sociales. Ni bien finalizado el cotejo, los internautas desataron una avalancha de críticas contra varios jugadores, de los cuales uno de los más cuestionados fue Catriel Cabellos.

El futbolista de 20 años, uno de los tres fichajes que realizó el conjunto celeste para este 2025, inició el duelo ante los azulgranas como el extremo derecho titular. No obstante, estuvo poco acertado e incluso pifió el remate en una jugada peligrosa cuando su escuadra ya caía 1-0 y buscaba el empate. En el segundo tiempo, el DT Paulo Autuori decidió reemplazarlo por Jostin Alarcón.

¿Qué dijeron los hinchas de Sporting Cristal sobre Catriel Cabellos?

En la red social X, los usuarios cuestionaron el bajo nivel que Cabellos ha mostrado hasta ahora con el elenco bajopontino, además de la decisión tomada por la directiva, al momento de su contratación, de comprar la mitad de su pase a medio millón de dólares.

"Qué abuso lo de Catriel, amigos", "Catriel es muy malo, no te da nada", "Catriel Cabellos es una muestra de lo que el hincha se queja: 500.000 dólares por ese jugador", "Con Catriel y Pacheco jugando todo el primer tiempo era predecible que iba a ganar Cerro Porteño", "Qué fue con Catriel, ya no es el mismo", "Catriel solo hizo 6 meses en Alianza, despué su nivel bajó… Simplemente no se le debió contratar", "Catriel, Távara y Gonzales son la demostración de displicencia", "¿Qué hace Catriel para ser titular?", fueron algunos de los comentarios.

¿Hasta cuándo tiene contrato Catriel Cabellos en Sporting Cristal?

Según el anuncio realizado por el cuadro cervecero a inicios de temporada, Catriel Cabellos tiene contrato hasta fines del 2028. Sporting Cristal es dueño del 50% de su pase, mientras que la otra mitad le pertenece al equipo en el que se formó, Racing Club de Argentina.