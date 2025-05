Universitario mostró una pobre imagen en la derrota 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental. El conjunto merengue no pudo reaccionar frente al elenco norteño y desaprovechó una gran chance para ubicarse como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de este panorama, el exfutbolista Carlos Galván responsabilizó al entrenador Jorge Fossati por el mal presente del equipo.

El argentino no solo cuestionó de forma severa al extécnico de la selección peruana, también se refirió al desempeño de algunos jugadores como Diego Churín.

Galván destruye a Fossati tras derrota de Universitario ante Alianza Atlético

Galván criticó el discurso de Jorge Fossati cuando asumió su segunda etapa al mando de Universitario de Deportes y los responsabilizó por los malos resultados. En ese sentido, consideró que el entrenador está buscando excusas al ver que logra plasmar su idea de juego.

"Para mí, 100% responsable. Nos vendió un libreto que decía que el equipo titular debe jugar tanto en Copa como en el campeonato local. Sin embargo, ahora teniendo lejos el partido y la excusa que puso en la semana, 'abriendo el paraguas', de que hay jugadores agotados, echándole tierra al preparador físico de Bustos. A mí me parece una tontería lo que está haciendo para cubrirse porque él no está encontrando lo que tenía antes, cuando salió campeón, una dinámica más explosiva y vertical (...)", manifestó en el programa 'A Presión'.

Por otra parte, el exdefensor se mostró sorprendido con las variantes tácticas que aplicó el estratega uruguayo. Además, fue contundente sobre el rol que desempeñó el delantero Diego Churín.

"A mí me llama mucho la atención que no hay asociación, no hay sorpresa. A la hora de marcar pone a jugadores que no son de marcar. A la hora de atacar, no sé para qué pone al 'Tunche' y Churín cuando nadie centra... Todo el mundo lo putea a Churín, pero cuántas pelotas le llegan limpia a ese tipo. No es por defenderlo, pero no lo ayuda nadie", concluyó.

¿Cómo quedó el partido entre Universitario y Alianza Atlético?

Alianza Atlético dio el golpe en la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 al derrotar 1-0 a Universitario de Deportes, gracias a un tanto de Luis Olmedo. Este resultado no solo frustró las aspiraciones de los merengues de afianzarse como líderes indiscutibles del campeonato, sino que también puso fin a su racha invicta en el Estadio Monumental, donde no habían sufrido una derrota desde febrero de 2023.