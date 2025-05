Desconocidos dejan mensajes amenazantes contra los árbitros de la Liga 1 en el frontis de la Videna

La derrota que sufrió Alianza Lima contra Cienciano del Cusco el último viernes en el estadio de Matute sigue causando controversia. La madrugada del domingo un grupo de personas desconocidas llegó hasta la sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el distrito de San Luis, y pegó en el frontis carteles con amenazas de muerte dirigidas contra los árbitros de la Liga 1.

Estos afiches llevaban un mensaje de violencia: “Cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos”, fue la frase que se lee y generó mucha preocupación entre los trabajadores de la FPF, vecinos del sector y aficionados, quienes amanecieron con esta noticia.

Además, en la parte superior del cartel destacaba un hashtag que indicaba #AlianzaSeDefiende, lo que hace suponer que hinchas del conjunto victoriano se acercaron hasta la Videna para pegar los afiches. Enterados de la noticia, miembros de la Policía Nacional del Perú se desplazaron hasta el lugar para tomar evidencia, retirar estos mensajes en contra de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) y empezar con las investigaciones respectivas. Las cámaras de seguridad del sector ayudarán para identificar a los responsables.

Conar admitió su error

Luego del accionar del juez Bruno Pérez en el partido entre íntimos y cusqueños, la Conar publicó un video en el que admite su error y señalan que no ejecutaron de manera adecuada el protocolo para llamar al árbitro principal.

“El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo”, explican en un video.

Asimismo, el AVAR (Asistente) señala que Paolo Guerrero “se deja caer”, postura que fue respaldada por otro de los asistentes. Ahí Pérez interviene para indicar que todo fue limpio y no existió falta de Valoyes.