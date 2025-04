Mr Peet analiza la sorpresiva derrota del Arsenal en casa ante el PSG en el partido de ida de la Champions: ''Quedó demostrado que es un invento''

En una noche de Champions que rompió pronósticos, el Paris Saint-Germain se impuso por 1-0 al Arsenal en el Emirates Stadium, lo que encendió las críticas hacia el conjunto inglés. Uno de los comentarios más llamativos provino del periodista y analista deportivo Mr. Peet, quien no dudó en cuestionar la legitimidad del auge del equipo dirigido por Mikel Arteta.

El Arsenal, que venía de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final, llegaba con el cartel de favorito a esta semifinal. Sin embargo, el planteamiento agresivo de Luis Enrique y el gol solitario de Ousmane Dembélé silenciaron el Emirates, dejando a los londinenses obligados a remontar en París.

El crítica de Mr Peet sobre el equipo dirigido por Mikel Arteta

“Arsenal es un invento”, disparó Mr. Peet en su tradicional análisis postpartido. “Este equipo agarró al Real Madrid en su peor momento. Agarró a mi papi Carlo Ancelotti de salida, y por eso hicieron lo que hicieron. Pero ahora que les toca un equipo con hambre y pegada como el PSG, se les cae toda la farsa”, concluyó al desmerecer la clasificación del cuadro 'gunner' ante el vigente campeón de Europa.

Declan Rice, el mediocampista inglés que se apagó ante el PSG

Mr. Peet también tuvo palabras para uno de los referentes del mediocampo 'gunner': “Declan Rice es otro invento. ¿Cuántos goles hizo Rice después del partido con Real Madrid? Ninguno. Lo inflaron después de ese partido y ahora se está viendo la realidad”, dejando en claro que el volante inglés no es un jugador de mayor calibre.

El sugerente reto de Mr Peet a Declan Rice

Incluso, el carismático periodista deportivo se atrevió a bromear con una comparación directa: “Con Mr. Peet en el arco no vuelves a meter goles nunca más. PSG los neutralizó con personalidad, algo que el Arsenal no sabe cómo manejar cuando las cosas no salen”, finalizó.

A pesar del revés, Arsenal aún tiene vida en la serie. La vuelta en el Parque de los Príncipes será decisiva para saber si los de Arteta pueden revertir la situación o si, como sostiene Mr. Peet, la campaña europea del equipo no era más que un espejismo.