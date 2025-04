El 30 de abril, Universitario anunció la salida de Manuel Barreto del club, donde cumplía las funciones de director deportivo. Esta publicación sorprendió a más de un hincha, que ya sabía de antemano la intención del propio exfutbolista de dejar la institución; sin embargo, nadie esperaba que se diera tan pronto. Debido a ello, muchos fanáticos merengues expresaron su desazón ante la partida del encargado de formar el plantel que ganó el bicampeonato de la Liga 1 en 2023 y 2024.

Como recordamos, Barreto ya había manifestado su intención de dejar la ‘U’ debido a la existencia de un desgaste. Para el exdirectivo crema, ya había cumplido con el 90% de sus objetivos, por lo que se vio en la necesidad de dar un paso al costado y emprender nuevos rumbos.

Hinchas de Universitario lamentan partida de Manuel Barreto del club

En redes sociales, la oficialización de la salida de Manuel Barreto no cayó nada bien en los hinchas de Universitario. En los comentarios del post la tristeza era palpable, pues, si bien criticaron al dirigente en un momento, su papel como DT del equipo tras la salida de Fabián Bustos, en los triunfos como visitante frente a Deportivo Binacional y Barcelona SC, lo convirtieron en una de las figuras más queridas.

“‘Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde’ Fuimos muy duros contigo Barreto, con errores pero también con muchos aciertos, suerte en la FPF”, “#NoTeVayasBarreto”, “Nos vamos a arrepentir, ya van a ver…”, “Gracias por ser parte del Bi y por ayudar a recuperar eso que tanto nos faltaba: Identidad”, “Perdóname Barreto. Gracias por tanto”, “Es el peor día de mi vida. No puede ser”, fueron algunos de los comentarios en X.

Manuel Barreto había adelantado su intención de dejar Universitario

Días antes del anuncio de Universitario, Manuel Barreto ya había indicado que sus días como director deportivo del club ya se estaban acercando a su fin. En entrevista con el programa de YouTube, ‘DT’, el también entrenador sostuvo que se sentía desgastado, por lo que consideró buscar nuevos aires. Asimismo, aseguró que había cumplido con el 90% de sus objetivos.

“Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la U das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”, inició el directivo, conocido también como ‘Muñeca’. “Está siendo un cuarto año muy desgastante, siento que he cumplido con todo lo que me he propuesto en el club, he cumplido con el 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo”, agregó.

“Lo otro que para mí era super importante, le he dedicado la vida, era construir un departamento de fútbol sólido, donde el talento se pueda desarrollar. Las categorías formativas estaban secuestradas, hoy somos el puntero del acumulado, vigentes campeones de reserva, me ha tocado levantar cinco copas a nivel profesional. Si bien soy una persona humilde, no soy ningún bobo, ningún ingenuo de saber que en cuatro temporadas, que me tocó formar equipos, ustedes saben que pasó a final de esos años”, sostuvo.