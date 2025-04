¿Qué canal transmite Warriors vs Rockets EN VIVO y a qué hora juega Stephen Curry por los playoffs de la NBA 2025?

Sigue la transmisión del juego 1 entre Warriors vs Rockets EN VIVO, por la primera ronda de playoffs de la NBA 2025, a través de la señal ONLINE de ESPN. Stephen Curry quiere volver a estar en la pugna por el anillo. Sin embargo, tendrá que salir con vida de los partidos que disputará con Houston en el Toyota Center este 20 de abril. Las acciones comenzarán a partir de las 9.30 p. m. de República Dominicana y 7.30 p. m. de México.

Luego de sobrevivir al play-in, Golden State (48-34), deberán probar su valía ante el segundo mejor quinteto del oeste. No obstante, los de Houston (52-30) no desean que la serie se vaya de Texas sin hacer respetar su localía. Mira los detalles del game 1 de Warriors vs Rockets EN VIVO por la NBA.

¿Qué canal transmite Warriors vs Rockets EN VIVO por la NBA 2025?

Estos canales de televisión transmitirán el juego de Warriors vs Rockets EN VIVO:

República Dominicana y México: ESPN

Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 2

¿Cómo ver Warriors vs Rockets EN VIVO ONLINE?

Las siguientes plataformas de streaming pasarán el partido de basket:

Latinoamérica: Disney Plus

Todo el mundo: NBA League Pass.

¿A qué hora juega Warriors vs Rockets por playoffs?

Warriors vs Rockets van a jugar a partir de las 9.30 p. m. de República Dominicana y Venezuela. En el centro de México, en cambio, el primer cuarto arrancará a las 7.30 p. m. del 20 de abril. Repasa el listado completo de horarios: