Fabián Bustos no continuará como técnico de Universitario. Este lunes 14 de abril, el club crema anunció su partida a través de sus redes sociales. El entrenador argentino tuvo su última actuación con la 'U', desde el palco tras ser suspendido, el último domingo, en la victoria 4-1 frente a Melgar por la Liga 1 2025. Ahora, el estratega de 56 años llegará a Olimpia. Uno de los que se pronunció a esta inesperada salida fue Pedro García.

En el programa streaming 'Doble Punta', el comentarista deportivo criticó la decisión de Fabián Bustos de dejar un club grande como Universitario para ir al Decano. El comunicador aseguró que le parece una falta de respeto a la 'U' y que, de alguna forma, el entrenador argentino ha ninguneado la grandeza del elenco estudiantil.

¿Qué dijo Pedro García sobre Fabián Bustos tras salir de Universitario?

"Dejar un equipo que está compitiendo la Libertadores y por el título de la Liga 1, dejarlo a la deriva me parece muy poco serio. Hay matices y niveles. Si viene un equipo europeo es no negociable. Si viene River Plate y se lleva a tu técnico, es River Plate. Es un halago para el trabajo del club. Pero si viene Olimpia, con todo respeto, ahí ya no cuadra el ejemplo. Que Bustos deje la 'U' para ir a Olimpia me parece inadmisible, es una falta de respeto a la 'U', un ninguneo a la grandeza de la 'U'", apuntó.

"Normal si se iba a Alianza, pero ¿irte a Olimpia? Me estás jod***. Irte a Olimpia que, además, también juega la Libertadores me parece inadmisible, una falta de respeto. Ofensivo lo de Bustos hacia la 'U'. No te estás yendo a un club que juega la Champions League", agregó.