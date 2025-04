José Carvallo lanza mensaje ‘picante’ previo al Alianza vs. Universitario: “Tuve buenos números en Matute”

Este sábado 5 de abril, el Estadio Alejandro Villanueva será escenario del clásico del fútbol peruano, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura. En este encuentro, Alianza Lima recibirá a Universitario con el objetivo de conseguir el triunfo en casa y superar el resultado negativo de la Copa Libertadores. Por su parte, el elenco de Fabián Bustos también busca llevarse los tres puntos y sumar en tabla. A solo horas de este esperado compromiso, algunas personalidades del fútbol han compartido sus apreciaciones sobre este partido.

José Carvallo fue invitado al programa L1 Radio de L1 Max para hablar sobre uno de los duelos más esperados de la Liga 1. En su intervención, el exarquero de Universitario de Deportes recordó las veces que le tocó visitar Matute y salir victorioso vistiendo la camiseta crema, destacando que fueron más las ocasiones en las que obtuvieron buenos resultados.

“Es motivante por la presión de la gente que está ahí y ganar. Yo tengo buenos números en Matute. No solamente con la ‘U’, sino también con otros equipos con los que he ido a jugar me ha ido bien. Me ha tocado perder también, pero creo que más han sido las positivas que las negativas”, señaló.

Carvallo destaca el ambiente del Matute para el clásico

En tanto, el excampeón con la “U” se refirió a las condiciones del estadio de Alianza Lima, destacando que este se encuentra a la altura para albergar partidos de este calibre, debido al ambiente que se genera en estos encuentros.

“Es un estadio que tiene ambiente, que está bueno para jugar un clásico ahora que están las tribunas llenas, la cancha está muy buena. Definitivamente es un bonito estadio para un buen partido”, concluyó el exjugador de 39 años.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario por el clásico del fútbol peruano?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario comenzará a las 7.00 p. m., según horario peruano. Debido a la importancia de este duelo, muchas personas en el extranjero buscarán la forma para seguir a su equipo favorito, por ello aquí te brindamos una lista con el cronograma de inicio para diferentes países en Latinoamérica y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del domingo 6 de abril).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO y ONLINE?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario será transmitido EN VIVO por L1 Max, canal autorizado para difundir los partidos de la Liga 1 durante la temporada 2025. Además, los usuarios podrán acceder al streaming a través de la plataforma oficial L1 Play, disponible para dispositivos móviles y televisores inteligentes, y que requiere una suscripción activa.