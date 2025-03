Universitario está próximo a debutar en la Copa Libertadores 2025. Luego de imponerse por 3-1 ante Sport Huancayo, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá su primer gran reto cuando se enfrente a River Plate por la fecha 1 del torneo continental. Hablando del rival, su presente no es el mejor y sus hinchas lo saben; por ello, manifestaron su preocupación tras el reciente empate ante Rosario Central por el campeonato argentino.

El último sábado 29 de marzo, el Millonario no pasó del 2-2 ante el Canalla en el Más Monumental. Tras el pitazo final, los aficionados expresaron su incomodidad con el rendimiento de algunos jugadores a pocos días de debutar en la Libertadores frente a Universitario.

Hinchas de River Plate fastidiados con su equipo a días de enfrentarse a Universitario

A las fueras del recinto deportivo, hinchas cuestionaron el planteamiento de Marcelo Gallardo. Desde su regreso, el 'Muñeco' no ha encontrado la manija para hacer brillar a su equipo como en el 2018. Otro de los más criticados fue Manuel Lanzini.

"Gallardo es un soberbio", "Basta de Lanzini, le faltas el respeto a la '10' de River", "Primero, Lanzini no tiene que jugar más. Segundo, salgan a jugar con más hue***, no puede ser que siempre hagan lo mismo", "Sin delantero no le ganamos a nadie", "(Miguel) Borja no da más, sáquenlo", "Es un desastre lo de hoy, hay que agradecer que no perdimos" y "Basta de Lanzini, de Aliendro y de muchos" fueron algunas quejas de los aficionados.

¿Cuándo juega Universitario vs River Plate por la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs River Plate por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025 se disputará este miércoles 2 de abril. El choque iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.