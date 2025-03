Una denuncia que involucra al delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, sacude al fútbol inglés. La acusación proviene de una mujer que trabajaba como mascota del club ciudadano, quien afirma haber sido agredida por el jugador durante un partido contra el Southampton en octubre de 2024.

La situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde se discute la veracidad de los hechos y las posibles repercusiones para el futbolista noruego. La mujer, que se encontraba en el campo durante el encuentro, relató que el incidente ocurrió de manera inesperada, lo que ha llevado a muchos a cuestionar el comportamiento de Haaland en el terreno de juego.

¿Cómo se produjo la supuesta agresión de Erling Haaland?

Según la denuncia recogida por el diario británico The Sun, la agresión ocurrió durante un momento de celebración tras un gol del Manchester City. La mujer, que se encontraba disfrazada de mascota, afirma que el delantero, en un acto de euforia, la golpeó en la cabeza sin intención aparente.

El golpe le produjo a la agraviada vómitos y dolor de cuello y cabeza, según relató ella misma. El médico del primer equipo le recomendó ir al hospital, donde confirmaron los síntomas, aunque no encontraron pruebas de daños tras realizarle los análisis respectivos.

¿Qué dijo el Manchester City sobre la denuncia a Erling Haaland?

A través de un comunicado remitido a The Sun, el cuadro ciudadano defendió la inocencia de su futbolista. "El Manchester City niega las acusaciones sobre este tema. El club lo investigó al completo y no encontró ninguna prueba, incluyendo videos, que apoyaran esta teoría y que sufriera ninguna lesión. También estamos al tanto de que se produjo una denuncia a la policía de Mánchester y que esta no prosperó", fue la respuesta del City.

El tabloide informó que el club describió la acción de Haaland simplemente como "un toque amable" tras revisar las cámaras de seguridad que captaron el hecho.