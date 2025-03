Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley: resultados y programación de la fecha 6 de la fase 2

Este fin de semana se llevará a cabo la sexta fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 que nos trae el Universitario de Deportes vs San Martín, encuentro que podría modificar la tabla de posiciones. En la previa de esta jornada, las leonas se ubican en el primer lugar con 15 puntas e invictas, mientras que las santas están en la segunda casilla con 13 unidades.

Luego tenemos el Alianza Lima vs Regatas Lima del sábado 29 de marzo que también promete ser un encuentro que sacará muchas chispas. Después están los otros compromisos entre Rebaza Acosta vs Círcolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan vs Club Atenea Lima.

Programación de la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2024-25

Sábado 29 de marzo

Rebaza Acosta vs Círcolo Sportivo Italiano

Hora: 3.15 p. m.

Regatas Lima vs Alianza Lima

Hora: 5.00 p. m.

Domingo 30 de marzo

Deportivo Soan vs Atenea Lima

Hora: 3.15 p. m.

Universitario vs San Martín

Hora: 4.00 p. m.

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2024-25

Puesto Equipo PJ PG PP Sets Puntos 1 Universitario 5 5 0 15:7 15 2 San Martín 5 5 0 15:6 13 3 Alianza Lima 5 4 1 13:6 12 4 Regatas Lima 5 3 2 18:8 10 5 Círcolo SI 5 2 3 10:9 7 6 Rebaza Acosta 5 1 4 8:12 5 7 Deportivo Soan 5 0 5 3:15 1 8 Atenea Lima 5 0 5 2:15 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 estarán a cargo de Latina Televisión (canal 2) y Movistar Deportes (canal 03 y 703 en HD). También puedes seguirlos a través de sus canales de YouTube.

Entradas Liga Peruana de Vóley 2024-25: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para la fase 2?

A continuación puedes conocer los precios de las entradas para los partidos de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley que puedes adquirirlos en la página de Joinnus.